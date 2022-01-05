المرشد يلتقي رئيس المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا

التقى سلطان بن عبد الرحمن المرشد، الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية وعدد من مسؤولي الصندوق اليوم بمقر الصندوق بالدكتور فهد بن عبد الله الدوسري رئيس مجلس إدارة المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا.

تضمن اللقاء جولةٍ داخل مقر الصندوق جرى فيها الاطلاع على معرضٍ يحتوي على أبرز المشاريع والبرامج التنموية التي مولها الصندوق حول العالم، وعرض فيلم تعريفي عن الصندوق السعودي للتنمية وما يقدمه في مجال دعم الدول النامية عبر القروض التنموية، وفي نهاية الجولة تم تقديم عرض حول سياسة عمل الصندوق والمبادرات القائمة وأبرز الإنجازات والإسهامات التي قام بها الصندوق على مر 47 عامًا.

وثمن الدكتور فهد بن عبد الله الدوسري، رئيس مجلس إدارة المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، الدور الذي يقوم به الصندوق السعودي للتنمية الذي يعد الذراع التنموي لحكومة المملكة العربية السعودية في العالم، حيث ذكر بأن المصرف العربي شريك استراتيجي مع الصندوق منذُ بداية سنة 1975.