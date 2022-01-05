الأربعاء 05 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة 10 فى تصادم 3 سيارات بسوهاج

تصادم 3 سيارات بسوهاج
تصادم 3 سيارات بسوهاج

شهدت محافظة سوهاج، اليوم الأربعاء، حادثا مروريا، إثر تصادم بين سيارتين ميكروباص وأخرى أجرة، على طريق قرية مزاتا دائرة مركز جرجا.

أسفر الحادث عن إصابة 10 أشخاص، وقد توجهت سيارات الإسعاف لنقلهم لأقرب مستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة.

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة جرجا، بوقوع حادث تصادم على الطريق الزراعي ناحية قرية مزاتا بدائرة المركز.

على الفور انتقلت الأجهزة المعنية وتبين من الفحص وقوع حادث تصادم بين سيارة أجرة وأخرى ميكروباص؛ ما أدى إلى إصابة 10 أشخاص، بينهم طفلان في العقد الأول من العُمر.

وعلى الفور تم الدفع بـ3 سيارات إسعاف لنقل المُصابين إلى مستشفى جرجا العام، وجارٍ رفع آثار الحادث؛ لتسيير الحركة المرورية على الطريق.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

مركز شرطة إصابة 10 أشخاص مدير امن سوهاج سيارات الإسعاف حادث تصادم النيابة العامة الحركة المرورية

رئيس التحرير

وائل لطفي

ولا تجسسوا

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