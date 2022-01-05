إصابة 10 فى تصادم 3 سيارات بسوهاج

شهدت محافظة سوهاج، اليوم الأربعاء، حادثا مروريا، إثر تصادم بين سيارتين ميكروباص وأخرى أجرة، على طريق قرية مزاتا دائرة مركز جرجا.

أسفر الحادث عن إصابة 10 أشخاص، وقد توجهت سيارات الإسعاف لنقلهم لأقرب مستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة.

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة جرجا، بوقوع حادث تصادم على الطريق الزراعي ناحية قرية مزاتا بدائرة المركز.

على الفور انتقلت الأجهزة المعنية وتبين من الفحص وقوع حادث تصادم بين سيارة أجرة وأخرى ميكروباص؛ ما أدى إلى إصابة 10 أشخاص، بينهم طفلان في العقد الأول من العُمر.

وعلى الفور تم الدفع بـ3 سيارات إسعاف لنقل المُصابين إلى مستشفى جرجا العام، وجارٍ رفع آثار الحادث؛ لتسيير الحركة المرورية على الطريق.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.