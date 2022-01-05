افتتاح معرض مقتنيات الفن القبطي لطلاب التربية النوعية بجامعة بنها

افتتح الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها معرض جماليات الفنون القبطية، والتي نظمته كلية التربية النوعية، بحضور الدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود مغربي المشرف على شئون قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد إبراهيم عميد كلية التربية النوعية.

وقال رئيس جامعة بنها إن المعرض يأتي في إطار احتفالات الأخوة المسيحيين بأعياد الميلاد المجيد حيث يضم مجموعة متنوعة من اللوحات الفنية لبعض الأعمال القبطية، مشيرا إلى أن الجامعة حريصة على تنمية مهارات الطلاب وتبنى ما يقدمونه من إبداع وأعمال فنية متنوعة.

من جانبها، قالت الدكتور علا طلعت المشرف على المعرض إن المعرض يضم 250 قطعة فنية متنوعة، كما يضم بعض المجسمات المتنوعة للكنائس ونتائج العام الميلادى الجديد.

وأضافت أن الأعمال الفنية التي تضمنها المعرض جميعها من أعمال طلاب الفرقة الثانية بقسم التربية الفنية بالكلية بمشاركة المشرفين من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم.