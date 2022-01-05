الأربعاء 05 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

تساعدك على النوم بهدوء.. أفضل النباتات المنزلية لتنقية الهواء

نباتات منزلية
نباتات منزلية

تعتبر النباتات إضافة مفعمة بالحيوية والحيوية لأي منزل أو حديقة|، وبينما يختارها الكثيرون بناءً على مظهرها الجمالي، فإن قلة قليلة منهم تضع في اعتبارها الفوائد الصحية عند التسوق لشراء نباتات منزلية.

بصرف النظر عن الفوائد البيئية للنباتات في المساحات الخارجية، فهناك أيضًا فوائد أخرى للنباتات المنزلية، والتي يمكن أن تحدث فرقًا في مساحتك الداخلية أكثر مما تعتقد.

 يمكن أن يكون لامتلاك النباتات المنزلية آثار إيجابية طويلة المدى على صحتك، وخاصة على تنفسك، لذلك لا يوجد سببًا أفضل من شراء نبات منزلي.

ووفقًا لموقع express نستعرض في السطور التالية، أفضل النباتات التي يمكنك شرائها عندما يتعلق الأمر بتنقية الهواء بشكل طبيعي.

أريكا بالم

نخيل الأريكا هو نبات منزل داخلي مذهل يستخدم عادة كإضافة لأي ديكور داخلي، يمنحك هذا النبات الشعور الاستوائي الذي لا تحصل عليه عادة في  العطلات ، حيث تشبه أوراقها أشجار النخيل، كما سيساعدك نبات نخيل الأريكا على النوم "بهدوء".

قالت كيت: "في أشهر الشتاء ، يمكن للهواء الجاف أن يجعل الجيوب الأنفية مؤلمة، لكن نبات الأريكا هو جهاز ترطيب طبيعي وبالتالي سيساعدك على النوم بسلام. 

زنبق السلام 

زنبق السلام، هو نبات  له أزهار بيضاء جميلة وأوراق شبيهة بالنخيل، وهي "رائعة" لتنقية الهواء، وفقًا لما يقوله خبراء النباتات، فإن زنبق السلام رائع أيضًا في تنقية الهواء. 

كما تتميز هذه النباتات بإضاءة متوسطة إلى منخفضة وهي تضفي لمسة تلقائية من السطوع إلى غرفتك بأزهارها المميزة.

نبات اللبلاب 

يمكن العثور على نبات اللبلاب الإنجليزي، في الكثير من الحدائق، ومن السهل جدًا أن تزرعها بنفسك  في المنزل، وينمو هذا النبات بشكل أفضل في ضوء الشمس الساطع ولكن غير المباشر ويحتاج إلى ماء منتظم، لذلك قد يكون أفضل وضعها على عتبة النافذة حيث تقل احتمالية نسيانها.

نبات الثعبان 

أصبح نبات الثعبان،  نباتًا شائعًا يوجد في معظم حمامات ومطابخ البريطانيين، ومن السهل الاعتناء بنبات الثعبان، لأنه لا تتطلب سقيًا منتظمًا وينمو بشكل أفضل في الغرف ذات الإضاءة الدافئة ودرجات الحرارة الدافئة.

درجات الحرارة الشتاء نباتات النباتات المنزلية ضوء الشمس

رئيس التحرير

وائل لطفي

ولا تجسسوا

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