مشادات وسباب.. اللغة العربية تثير أزمة داخل الكنيست الإسرائيلي (فيديو)

شن أعضاء الكنيست الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، هجومًا حادا ضد وليد طه رئيس لجنة الداخلية وعضو القائمة العربية الموحدة، خلال انعقاد الجلسة العامة، ومناقشة ربط منازل المناطق العربية بشبكة الكهرباء.

وأعرب أعضاء الكنيست عن غضبهم بسبب إلقاء النائب وليد طه كلمته باللغة العربية، مطالبينه بالتحدث باللغة العبرية لأنه داخل البرلمان الإسرائيلي، حسبما أذاعت القناة السابعة في التلفزيون الإسرائيلي.

رئيس «الداخلية» يتحدث بالعربية

وتحدث عضو القائمة العربية الموحدة، خلال الجلسة الكاملة للكنيست، ضمن المناقشات حول قانون الكهرباء، الذي سيربط المنازل «غير القانونية» في المناطق العربية بشبكة الكهرباء، إذ ألقى كلمته باللغة العربية.

وأعربت كيتي شطيرت عضو الكنيست عن غضبها الشديد، قائلة - بصوت عالي للغاية – إنها لا تفهم ما يقوله طه، ليرد عليها الأخير بـ"أنت أيضًا لم تفهمي احتياجات المجتمع العربي".

من جانبه، اعتراض آفي ديختر الرئيس السابق لجهاز الأمن العام الإسرائيلي «الشاباك» وعضو حزب الليكود، على الحديث باللغة العربية، رغم أنه يفهمها، قائلا – موجهًا حديثه إلى طه- : "لو كنت رجلًا محترمًا كنت ستتحدث بالعربية وترجمتها إلى العبرية، لكنك لست كذلك"، بينما رد عليه وليد: "مشكلتك أنك لم تتعلم العربية".

هجوم واسع من الليكود

في السياق ذاته، هاجم ميكي زوهار عضو الكنيست وحزب الليكود، وليد طه لعدم حديثه بالغغة العبرية، قائلا: "جئت إلى عملي في الكنيست هذا الصباح، مجلس النواب الإسرائيلي، سمعت وليد طه يشرح قانون الكهرباء باللغة العربية على المنصة، يبدو أنني انتخبت لبرلمان فلسطيني، هذا أمر لا يصدق".

وكذلك، صرخ دودو أمسلم عضو الكنيست عن حزب الليكود، في وجه طه ومنصور عباس رئيس القائمة العربية الموحدة، : "لقد سرقت النقب، أنت تكذب، وهذا عار عليكم، عندما نعود للحكومة سنقطع الكهرباء عنك".

ورد عباس على اتهامات أمسلم، مؤكدًا أن ما تتم مناقشته هو مجرد قانون للكهرباء في المناطق العربية، مضيفًا :"اهدأوا، لقد وعدني الليكود قبل أي شيء أن أمنحهم إجابة".