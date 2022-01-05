الأربعاء 05 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«بري» يبحث مع السنيورة مستجدات الأوضاع العامة في لبنان

رئيس مجلس النواب
رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري

بحث رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري مع رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق فؤاد السنيورة، الأوضاع العامة في البلاد وآخر المستجدات، وذلك خلال لقائهما اليوم الأربعاء بمقر رئاسة مجلس النواب بعين التينة.

وعقب اللقاء، أعرب السنيورة عن أمله في وقف ما وصفه بـ"مسلسل الانهيارات الكبرى التي تعصف بلبنان"، مؤكدًا أن ذلك لا يمكن أن ينتهي فقط بالتمنيات بل يتطلب عملاً دؤوباً وتصويب البوصلة الوطنية بما يخدم مصلحة اللبنانيين.

وشدد على ضرورة أن تعود المؤسسات الدستورية الى العمل، مشيرا إلى أنه سوف يتم فتح دورة جديدة استثنائية للمجلس النيابي، كما ستعود الحكومة الى العمل بداية من أجل النظر في إقرار الموازنة العامة.. داعيا إلى ما وصفه بـ"وقف تخريب النظام الديمقراطي البرلماني وتصويب وتصحيح علاقات لبنان مع أشقائه العرب ومع العالم أجمع".

وعن السجال السياسي المتبادل بين حركة "أمل" التي يترأسها رئيس مجلس النواب نبيه بري و"التيار الوطني الحر" الذي يترأسه الوزير السابق، النائب جبران باسيل، رأى الرئيس عون "أن الحلحلة يجب أن تبدأ من مكان ما وقد يكون الحوار هو المؤدي إلى هذه الغاية"، معتبراً أنه "ضرورة في سبيل تهدئة الأجواء الداخلية تمهيداً لحث الدول الخارجية على مساعدة لبنان".

وحول الاتهام بوجود عهد من رئيسين في بعبدا قال الرئيس عون، "مثل هذا الكلام إنما هو كذب وقلة أدب بحق رئيس الجمهورية"،  مضيفاً "أنا رئيس جمهورية أدير شؤون البلد وجبران باسيل رئيس تيار يدير شؤون الحزب والشؤون السياسية في البلاد، يريدون الخلط بين رئيس الجمهورية ورئيس التيار لتحميله المسؤولية".

ورفض رئيس الجمهورية الحديث عن فشل عهده "فحين نقول العهد فشل يجب أن نعرف مسبقاً ما هي صلاحية رئيس الجمهورية وهي صلاحيات محدودة".

وعن التدقيق الجنائي والعراقيل التي توضع في طريقه منذ عام ونصف قال رئيس الجمهورية، "إذا لم ننجح بتحقيقه فسأعلن للناس عن الأسباب المعرقلة وحينها سيكون الرئيس أحد المواطنين الذي سيقف في صف المودعين وسيسمي من سرق أموال الشعب".

وكان الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله اتهم السعودية جزافاً، في كلمة أول أمس الإثنين، بـ"الإرهاب"، وقوبلت مواقف  نصرالله من السعودية برفض عدد من الشخصيات السياسية أبرزها رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي الذي اعتبر أن ما قاله الأمين العام لحزب الله بحق السعودية لا يمثل موقف الحكومة اللبنانية و الشريحة الأوسع من اللبنانيين.

بيروت لبنان مجلس النواب السنيورة الأوضاع العامة في لبنان

رئيس التحرير

وائل لطفي

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