الأربعاء 05 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

دخول محمد أسامة مغنى «الغزالة رايقة» المستشفى

محمد أسامة
محمد أسامة

تعرض الفنان محمد أسامة، صاحب أغنية "الغزالة رايقة"، لأزمة صحية، ترتب عليها نقله إلى أحد المستشفيات بسبب وعكة صحية مفاجئة، نتيجة الإجهاد الشديد الذي تعرّض له خلال الأيام الماضية عقب تصدر أغنيته "الغزالة رايقة" التريند، ومواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت فاطمة، والدة محمد أسامة، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن نجلها تعرض لأزمة تنفسية أمس بعد ظهوره في لقاءين تليفزيونيين للتحدث عن أغنيته الجديدة “الغزالة رايقة”، الأغنية الدعائية لفيلم “من أجل زيكو”، من إخراج بيتر ميمي، واضطر إلى عمل جلسات بخار حتى يستطيع التنفس.

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وأضافت: "الحمد لله محمد بقى كويس دلوقتي، نتيجة الإجهاد في الأيام الماضية لعمل اللقاءات بجانب شغله تعرّض لأزمة صحية".

وأعرب الفنان محمد أسامة، عن بالغ سعادته لتصدره التريند عبر مواقع السوشيال ميديا "فيسبوك"، ومحركات البحث الإلكتروني منذ طرح كليب "الغزالة رايقة"، مؤكدًا توقعه تحقيق هذا النجاح الكبير للأغنية منذ طرحها.

وتابع في تصريحات سابقة لـ"الدستور": "الحمد لله طبعًا على النجاح مبسوط بيه، وهذا أول طريق النجاح بالنسبة ليّا، ولِسَه مكمل طريقي، وأعمل على تسجيل عدد من الأغنيات هتكون مفاجأة، هعلن عنها في وقتها بناءً على طلب الإنتاج".

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الغزالة رايقة

تصدرت الأغنية الدعائية للفيلم السينمائي «من أجل زيكو»، الذي يخوض بطولته النجم كريم محمود عبدالعزيز والنجمة منة شلبي، محركات البحث عقب طرحها خلال الفترة المقبلة.

وتحمل الأغنية الدعائية لفيلم «من أجل زيكو» اسم «الغزالة رايقة»، وقدمها كل من الطفل محمد أسامة على طريقة الـ"ديو" رفقة النجم كريم محمود عبدالعزيز، وحققت الأغنية نسبة مشاهدة عالية اقتربت من 5 ملايين مشاهدة، كما تصدرت المركز الثاني لموقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب» وذلك منذ طرحها في يوم 23 ديسمبر الماضي.

أغنية «الغزالة رايقة» من كلمات الشاعرة الغنائية منة القيعي، وألحان إيهاب عبدالواحد، وتوزيع موسيقي أحمد طارق يحيى، وتعتبر هي الأغنية الدعائية الرسمية للفيلم السينمائي «من أجل زيكو» المقرر طرحه في دور العرض السينمائية بجميع سينمات جمهورية مصر العربية اليوم  5 يناير 2022.

الفنان محمد اسامة صاحب أغنية الغزالة رايقة محمد أسامة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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