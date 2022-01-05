الأربعاء 05 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

تفاصيل متحور فيروس كورونا الجديد «IHU»

كورونا
كورونا

أوصت منظمة الصحة العالمية، باتخاذ بعض الاحتياطات لتجنب الإصابة بكورونا، حيث تعاملت الحكومات والمجتمعات والأفراد مع الوباء بجميع الطرق، على رأسها الحجر الصحي وزيادة نسبة الوعي بشأن النظافة الشخصية، واتباع ما يمكن من سبل الوقاية للحد من انتشار الفيروس والسيطرة عليه.

ونشرت صحيفة "تيليجراف" الأمريكية  تقرير عن أحدث اكتشاف لمتحور كورونا الجديد الذي تم اكتشافه أمس الأول ويسمى IHU. بواسطة علماء فرنسيون وتسبب في إصابة 15 شخص نقل اليهم المتحور الجديد مواطن جاء من جنوب افريقيا وقال العلماء ان هذا المتحور لديه 46 طفرة.

وقالوا إن هذا النمط الوراثي أدى إلى إنشاء سلالة جديدة من الفيروس أطلقوا عليها IHU وأنه متطور عن متحور أوميكرون سواء في الأعراض أو ما يسببه بعد ذلك من أعراض ما بعد الشفاء من كورونا ولكنه أخطر ما تم اكتشافه إلى الآن ويؤدي إلى الوفاة أسرع.

أما عن اعراضه فهي كالتالي بجانب الأعراض الشائعة من ارتفاع في الحرارة والتهاب الحلق:

- التهاب شديد في ملتحمة العين:

وجود التهاب شديد في ملتحمة العين من احدث الأعراض للإصابة بالمتحور الجديد من فيروس كورونا المستجد، لأن العيون هي بوابة دخول أي فيروس للجسم.

- الطفح الجلدي:

الطفح الجلدي ايضا من علامات الإصابة بالمتحور الجديد IHU فضلا عن ظهور نتوءات حمراء صغيرة تنتشر بسرعة على الجلد.

- تورمات:

تورم الجسم من أعراض متحور فيروس كورونا ويظهر في البداية على اليدين والقدمين مع زرقان الجلد وانفجار الاوعية الدموية.

  • فقدان التركيز:

لاحظ العلماء أن المصابون بالمتحور الجديد عانوا من فقدان كبير في التركيز وعانوا من حالة تسمى ضباب الدماغ.

- مشاكل الجهاز الهضمي:

ظهرت على المصابون مشاكل في الجهاز الهضمي كانت  قيء وغثيان مع إسهال شديد مع تقلصات شديدة.

- الإعياء الشديد:

ومن الأعراض التى ظهرت أيضا على المصابون وتبقى كانت الإرهاق الجسدي والتعب الشديد.

منظمة الصحة العالمية كورونا متحور كورونا الجديد IHU الوقاية

رئيس التحرير

وائل لطفي

ولا تجسسوا

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