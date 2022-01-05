الأربعاء 05 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تفاصيل مصرع وإصابة 4 في تصادم 11 سيارة بـ «نفق الأوتوستراد»

الحادثة
الحادثة

لقي شخص مصرعه وأصيب 3 آخرين، منذ قليل، في حادث تصادم 11 سيارة «نقل وملاكي»، بنفق الدائري الأوسطى أسفل محور الأوتوستراد بدائرة قسم شرطة 15 مايو.

كانت غرفة عمليات النجدة، تلقت بلاغا بوقوع حادث مروري بنفق الأوسطى تقاطع محور الأوتوستراد، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان.

وتبين تصادم 11 سيارة وهم «سيارتى نقل ثقيل، 7 سيارات ملاكي، سيارتين ميكروباص»، نتيجة للسرعة الزائدة من تريلا ونتج عنها وفاة شخص وإصابة 3 آخرين.

تم نقل المصابين للمستشفى، ونتج عن الحادث اشتعال النيران في 4 سيارات، وتمت عملية الإخماد وقامت إدارة المرور بغلق النفق بالكامل وإجراء تحويلة مرورية لحين إزالة حطام الحادث.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

حادث تصادم سيارة نقل وملاكي نفق الدائري محور الأوتوستراد قسم شرطة 15 مايو تصادم سيارات ملاكي

رئيس التحرير

وائل لطفي

ولا تجسسوا

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