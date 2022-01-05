تفاصيل مصرع وإصابة 4 في تصادم 11 سيارة بـ «نفق الأوتوستراد»

لقي شخص مصرعه وأصيب 3 آخرين، منذ قليل، في حادث تصادم 11 سيارة «نقل وملاكي»، بنفق الدائري الأوسطى أسفل محور الأوتوستراد بدائرة قسم شرطة 15 مايو.

كانت غرفة عمليات النجدة، تلقت بلاغا بوقوع حادث مروري بنفق الأوسطى تقاطع محور الأوتوستراد، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان.

وتبين تصادم 11 سيارة وهم «سيارتى نقل ثقيل، 7 سيارات ملاكي، سيارتين ميكروباص»، نتيجة للسرعة الزائدة من تريلا ونتج عنها وفاة شخص وإصابة 3 آخرين.

تم نقل المصابين للمستشفى، ونتج عن الحادث اشتعال النيران في 4 سيارات، وتمت عملية الإخماد وقامت إدارة المرور بغلق النفق بالكامل وإجراء تحويلة مرورية لحين إزالة حطام الحادث.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.