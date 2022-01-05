الأربعاء 05 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الجيزة يهنئ البابا تواضروس وأقباط مصر بعيد الميلاد

محافظ الجيزة
محافظ الجيزة

بعث اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة برقية تهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة عيد الميلاد المجيد. 
وجاء نص البرقية كالتالي: "يطيب لي بمناسبة عيد الميلاد المجيد أن أبعث لقداستكم بخالص التهاني القلبية بهذه المناسبة العظيمة التي تجسد أجمل معاني المحبة والإخاء، راجيًا الله العلي القدير أن يوفقكم ويمتعكم بموفور الصحة والسعادة متمثلين دائمًا بالقيم السامية للتسامح والعطاء وأن يعم الخير والسلام ربوع مصرنا الغالية". 
واختتم المحافظ برقيته بخالص التمنيات بدوام التوفيق ومواصلة الرسالة في خدمة أبناء الوطن من أجل رفعة مصرنا الحبيبة. 
كما يتقدم محافظ الجيزة وكل القيادات التنفيذية بالمحافظة بالتهنئة إلى الإخوة المسيحيين مواطني المحافظة والشعب بأكمله، قائلًا: "يسعدني وبكل المحبة أن أتقدم بخالص التهاني وأطيب الأمنيات لجميع الأخوة والأخوات الأقباط بمناسبة حلول عيد الميلاد المجيد أعاده الله عليكم وعلى شعب مصر العظيم بأسره بكل خير".

كان تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أعمال التطوير الجارية بشارع التحرير بحى الدقى، والتى تشمل أعمال رصف وتطوير بطول 2.5 كم إلى جانب دعم الطريق بالأرصفة والجزيرة الوسطى وتركيب بلاط إنترلوك وأعمدة إنارة وكشافات ليد وتشجير.
وخلال تفقده شدد المحافظ على رئيس حى الدقى بضرورة التنسيق مع مختلف أجهزة المرافق للانتهاء من الأعمال بنطاق الشارع موجهًا مسئولى الشركة المنفذة بسرعة الانتهاء من أعمال الكشط للأسفلت المتهالك وبدء أعمال الرصف بمجرد الإنتهاء من المرافق لتسليم الشارع فى أقرب فرصة نظرًا لكونه محورًا مروريًا هامًا، ويشهد حركة مرورية كثيفة على مدار اليوم.
شملت جولة المحافظ أيضًا تفقد أعمال تطوير شارع النيل السياحى بنطاق أحياء جنوب الجيزة والدقى حيث حرص المحافظ على متابعة نسب تنفيذ أعمال الرصف، موجهًا بضرورة الحفاظ علي ما تم إنجازة وتكثيف ورديات النظافة لمسار الطريق. 
كما وجه المحافظ رؤساء أحياء جنوب الجيزة والدقى باستغلال الفترات المسائية والعطلات للانتهاء من الأعمال لعدم إعاقة الحركة المرورية خلال فترات الذروة.
رافق المحافظ اللواء أحمد عبدالفتاح رئيس حي الدقي، والسيد طه عبدالصادق رئيس حي جنوب، والمهندسة نجوى السعيد مدير مديرية الطرق بالجيزة.

محافظ الجيزة عيد الميلاد البابا البابا تواضروس الثاني برقيات تهنئة أخبار محافظة الجيزة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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