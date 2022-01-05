مسؤول السياسة الخارجية الأوروبي في شرق أوكرانيا إظهارا للدعم في مواجهة روسيا

زار جوزيب بوريل منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء الخط الأمامي

في حرب أوكرانيا مع قوات مدعومة من روسيا في خطوة رحبت بها كييف ووصفتها بأنها برهان على التضامن للتصدي لخطر نشوب مواجهة عسكرية جديدة مع موسكو.

سافر بوريل بطائرة هليكوبتر إلى إقليم لوهانسك الشرقي ليصبح أكبر مسؤول من الاتحاد الأوروبي يزور المنطقة منذ تفجر الصراع عام 2014 في إطار حملة دبلوماسية غربية دعما لأوكرانيا.

وقال وزير الخارجية الأوكراني دميتريو كوليبا في بيان صدر أثناء مرافقة بوريل "زيارة في وقتها على خلفية الابتزاز والتصعيد والتهديدات الروسية".

وسيلتقي بوريل بجنود ومدنيين في شرق أوكرانيا قبل عودته إلى كييف حيث من المتوقع أن يجري مباحثات مع الرئيس فولوديمير زيلينسكي غدا الخميس.

وقال في تغريدة "في ضوء الحشد العسكري الروسي المتزايد جئت إلى هنا لإثبات دعم الاتحاد الأوروبي لسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها ودعم مساعي الإصلاح المستمرة والتي تعد أساسية من أجل الصمود".

وعمدت أوكرانيا إلى تعزيز دعم حلفائها الغربيين لها في الأسابيع الأخيرة واتهمت روسيا بحشد عشرات الآلاف من قواتها قرب الحدود استعدادا لاحتمال شن هجوم عسكري واسع النطاق.

وتنفي موسكو تأكيدات أمريكية أنها تخطط لغزو أوكرانيا وتتهم كييف بحشد قواتها في شرق البلاد.

وكشف الممثل السامي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، عن عزم بروكسل تأسيس بعثة استشارية وتدريبية عسكرية في أوكرانيا، في رسالة دعم لها لمواجهة التوترات الأخيرة على حدودها مع روسيا.

وقال بوريل، في تصريحات أدلى بها عقب وصوله إلى العاصمة الأوكرانية كييف في زيارة عمل ونقلتها وكالة أنباء “يوكرين فورم” الرسمية، إن الاتحاد الأوروبي يدرس إمكانية تأسيس بعثة استشارية وتدريبية عسكرية في أوكرانيا تقوم بتدريب قادة الجيش الأوكراني.

وردا على سؤال حول ما إذا كان يتعين على الاتحاد الأوروبي دعم أوكرانيا بشكل أكبر، قال بوريل إن بروكسل قدمت بالفعل مليارات اليوروهات كدعم مالي لكييف في السنوات الأخيرة، فضلا عن تعزيز التجارة المتبادلة معها، كما أعلنا في الأسبوع الماضي دعم الجيش الأوكراني بـ 31 مليون يورو أخرى بهدف تحسين المهارات اللوجستية ومكافحة الهجمات الإلكترونية.