الأربعاء 05 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

العراق: إصابة عنصرين من الشرطة في انفجار بالقرب من ديالى

انفجار بالقرب من
انفجار بالقرب من ديالى

أعلن مصدر أمني عراقي، اليوم الأربعاء، عن إصابة اثنين من عناصر الشرطة الاتحادية جراء انفجار عبوة ناسفة بالقرب من محافظة ديالى الواقعة شرقي البلاد.


وأفاد مصدر أمني- حسبما ذكرت قناة (السومرية نيوز) الإخبارية العراقية- بأن "عبوة ناسفة انفجرت في إحدى السيارات التابعة إلى اللواء الأول شرطة اتحادية في المنطقة الواقعة بين محافظة ديالى ومنطقة النهروان، مما أسفر عن إصابة عنصرين من الشرطة الاتحادية".


ويأتي هذا الانفجار في الوقت الذي تشدد فيه القوات العراقية من إجراءاتها وعملياتها الأمنية خلال هذه الفترة في مختلف أنحاء البلاد لملاحقة وطرد فلول تنظيم "داعش" الإرهابي وقمع العمليات الإرهابية في البلاد.

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