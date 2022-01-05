ارتكب 11 واقعة.. القبض على لص الهواتف المحمولة بمصر القديمة

نجحت مباحث القاهرة، اليوم الأربعاء، في ضبط أحد الأشخاص؛ لاتهامه بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال جرائم سرقة الهواتف المحمولة بمصر القديمة.

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة بقيام أحد الأشخاص"له معلومات جنائية" بعرض هاتف محمول للبيع لا يناسب مع قيمته الحقيقية بأحد محلات الهواتف المحمولة وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه وبحوزته الهاتف المحمول المشار إليه "مجهول المصدر".

وبمواجهته اعترف بمزاولته نـشاطا إجرامي تخصص فى ارتكاب وقائع سرقة الهواتف المحمولة بأسـلوب "الخطف".

وأقر بارتكابه 11 واقعة سرقة بذات الأسلوب، َتم بإرشاده ضبط كافة الهواتف المحمولة المستولى عليها لدى عميله "سيئ النية" صاحبى محلين هواتف محمولة "لهما معلومات جنائية".

باستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على الهواتف المحمولة، واتهموه بالسرقة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، العرض على النيابة للتحقيق.