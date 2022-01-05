الأربعاء 05 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ارتكب 11 واقعة.. القبض على لص الهواتف المحمولة بمصر القديمة

القبض على لص
القبض على لص

نجحت مباحث القاهرة، اليوم الأربعاء، في ضبط أحد الأشخاص؛ لاتهامه بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال جرائم سرقة الهواتف المحمولة بمصر القديمة.

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة بقيام أحد الأشخاص"له معلومات جنائية" بعرض هاتف محمول للبيع لا يناسب مع قيمته الحقيقية بأحد محلات الهواتف المحمولة  وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه وبحوزته الهاتف المحمول المشار إليه "مجهول المصدر". 

وبمواجهته اعترف بمزاولته نـشاطا إجرامي تخصص فى ارتكاب وقائع سرقة الهواتف المحمولة بأسـلوب "الخطف". 

وأقر بارتكابه 11 واقعة سرقة بذات الأسلوب، َتم بإرشاده ضبط كافة الهواتف المحمولة المستولى عليها لدى عميله "سيئ النية" صاحبى محلين هواتف محمولة "لهما معلومات جنائية".

باستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على الهواتف المحمولة، واتهموه بالسرقة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، العرض على النيابة للتحقيق.

مباحث القاهرة أحد الأشخاص صر القديمة الهواتف المحمولة سرقة

رئيس التحرير

وائل لطفي

ولا تجسسوا

الأكثر قراءة

رابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعى بالرقم القومى على موقع الوزارة

مهندس يتقدم بدعوى إسقاط نسب: «على علاقة بأحد الأشخاص وأعطته المصوغات الذهبية»

وزيرة الصناعة تُصدر قرارًا بمد فترة صلاحية الأسماك والكبد المجمدة

«امتحانات منتصف العام للأول والثاني الثانوي اختيار من متعدد».. الحكومة ترد

قائدها دخل في غيبوبة.. تحقيقات موسعة في اصطدام سيارة بطفل في أكتوبر

تطعيم 5.7 مليون طفل بشكل كامل ضد «كورونا» في الفلبين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. داليا مجدي عبدالغني

المصداقية بين المُبالغة والمُراوغة

منى القصاص

«ربنا يجيب العواقب سليمة».. غير طريقة تفكيرك

إبراهيم داود

الجمال المضاد لسمير غريب

وجيه أمين عبدالعزيز

حرام عليكم .. مش أنا!

منى رجب

حتى تصبح القاهرة أفضل المدن لبدء حياة جديدة

أحمد سعد زايد

اختراع رأس السنة.. كيف كان؟

محمد محمود عمارة

التعليم بين التطوير والتدمير

حسين دعسة

النازية تعود إلى القارة السوداء.. الفن والثقافة السر

صور

صرح أمنى جديد.. افتتاح مقر مديرية أمن القاهرة

قرعة كأس الرابطة

جنازة ابراهيم حجازى

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تُسجل أعلى حصيلة يومية بـ«كورونا»

مواجهات مع الاحتلال في قلنديا.. وإصابات بالرصاص في بيتا

تفش خطير لأنفلونزا الطيور يدفع إسرائيل لحظر الصيد