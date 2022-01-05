الأربعاء 05 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أمريكا واليونان تؤكدان أهمية التنسيق بين حلفاء وشركاء الناتو لردع روسيا

الناتو
الناتو

شددت الولايات المتحدة واليونان على أهمية التنسيق المستمر بين حلفاء وشركاء الناتو، بما في ذلك إعداد تدابير اقتصادية غير مسبوقة لردع روسيا عن مزيد من الحشد العسكري والعدوان ضد أوكرانيا.

جاء ذلك، وفق ما نشرته الخارجية الأمريكية في بيان عبر موقعها الإلكتروني، خلال مكالمة هاتفية بين نائبة وزير الخارجية الأمريكي ويندي شيرمان مع وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس.

وشدد الجانبان، بحسب البيان، على أهمية تعزيز التضامن والاستقرار في أوروبا، بما في ذلك دعم سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها.

وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، استعداد الناتو لإطلاق حوار هادف مع روسيا يستند إلى موقف موحد بين أعضاء الحلف لاحتواء مزيد من العدوان الروسي ضد أوكرانيا.

جاء ذلك، وفق ما نشرته الخارجية الأمريكية، في بيان عبر موقعها الإلكتروني، خلال مكالمة هاتفية بين بلينكن والأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج.

وأفاد البيان بأن بلينكن بحث في محادثة هاتفية مع ستولتنبرج المفاوضات المقبلة مع موسكو في إطار مجلس روسيا والناتو والحوار حول الاستقرار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة وروسيا، وأشار بلينكن إلى أن التحالف جاهز لحوار هادف مع روسيا.

وفي السياق نفسه، كتب ستولتنبرج- في تغريدة عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي- إن "الناتو مستعد للحوار مع موسكو في إطار اجتماع مجلس الناتو وروسيا في الـ12 من يناير الجاري".

وأضاف: "تحدثت مع بلينكن حول أهمية تهدئة تصعيد القوة العسكرية الروسية الكبيرة في أوكرانيا وحولها.. الناتو جبهة موحدة.. ونحن مستعدون للحوار".

ومن المقرر إجراء مفاوضات بين روسيا والولايات المتحدة في العاشر من يناير الجاري حول الضمانات الأمنية في جنيف.

كما سيعقد اجتماع لمجلس روسيا والناتو، في 12 يناير الجاري، تعقبه محادثات بين ممثلي روسيا ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا في 13 من نفس الشهر.

الولايات المتحدة وزير الخارجية الامريكي وزير الخارجية الأمريكي الخارجية الامريكية اقتصاد روسي روسيا أوكرانيا أمريكا نيكوس ديندياس وزير الخارجية اليونانى الخارجية الامريكي الالكتروني الاستقرار

رئيس التحرير

وائل لطفي

ولا تجسسوا

الأكثر قراءة

شقيقة بسنت خالد تكشف تفاصيل الساعات الأخيرة فى حياتها

رابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعى بالرقم القومى على موقع الوزارة

القبض على الإعلامى توفيق عكاشة

رسميًا.. إعلان موعد إجراء انتخابات نادى الزمالك

حسين زين يجتمع برؤساء قطاعات الوطنية للإعلام لبحث صرف مستحقات العاملين

«التعليم» تكشف حقيقة الحرمان من دخول الامتحانات حال عدم دفع المصروفات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى القصاص

«ربنا يجيب العواقب سليمة».. غير طريقة تفكيرك

إبراهيم داود

الجمال المضاد لسمير غريب

وجيه أمين عبدالعزيز

حرام عليكم .. مش أنا!

منى رجب

حتى تصبح القاهرة أفضل المدن لبدء حياة جديدة

أحمد سعد زايد

اختراع رأس السنة.. كيف كان؟

محمد محمود عمارة

التعليم بين التطوير والتدمير

حسين دعسة

النازية تعود إلى القارة السوداء.. الفن والثقافة السر

محمود خليل

الأمة تهتف بحياة الزعيم الوطنى «القريب من الله»

صور

صرح أمنى جديد.. افتتاح مقر مديرية أمن القاهرة

قرعة كأس الرابطة

جنازة ابراهيم حجازى

محطة تل أبيب

المزيد

تفش خطير لأنفلونزا الطيور يدفع إسرائيل لحظر الصيد

إصابة فلسطينى بالرصاص الحى فى مواجهات مع الاحتلال جنوب الخليل

بـ"حسابات وصور مسروقة": كيف حاول قراصنة إيرانيون استهداف نجل نتنياهو ؟