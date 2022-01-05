الأربعاء 05 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الرئيس الفرنسى يكشف عن رغبته للترشح مرة أخرى للرئاسة

الرئيس الفرنسي
الرئيس الفرنسي

كشف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عن رغبته في الترشح للانتخابات الرئاسية لكنه لم يحسم قراره بعد.

وقال الرئيس الفرنسي، في مقابلة مع صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية: "أرغب بالترشح عندما تسمح الظروف الصحية وتتضح الأمور بالنسبة لي، وبالنظر إلى المعادلة السياسية سأكشف عن القرار".

وأضاف ماكرون "هذا القرار يتعزز في داخلي وأحتاج إلى التأكد من أنني قادر على تحقيق ما أصبو إليه".

وقبل أيام، حذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في كلمته عشية العام الجديد من أن الأسابيع المقبلة ستكون صعبة على فرنسا مع زيادة إصابات كورونا، لكنها ستمر بسلام إذا تصرف الفرنسيون بمسؤولية.

وأضاف أن فرنسا في وضع أفضل في مواجهة فيروس كورونا بالمقارنة بالعام الماضي بسبب عدد الذين تلقوا التطعيم.

وقال إن البلاد تحتاج إلى فعل كل شيء لتجنب الاضطرار إلى فرض قيود جديدة تحد من حريات الناس.

وسجلت فرنسا 232200 إصابة جديدة بكوفيد-19، اليوم الجمعة، وهو أكبر عدد إجمالي يومي إلى الآن، في حين استعدت البلاد لاحتفالات خافتة بالعام الجديد، حيث منعت الكثير من الاحتفالات التي تستخدم فيها الألعاب النارية، وصدرت التعليمات للسكان بالتزام الكمامات.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة. 

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

الرئيس الفرنسي الانتخابات الانتخابات الرئاسية فرنسا الأوضاع الصحية

رئيس التحرير

وائل لطفي

ولا تجسسوا

الأكثر قراءة

شقيقة بسنت خالد تكشف تفاصيل الساعات الأخيرة فى حياتها

رابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعى بالرقم القومى على موقع الوزارة

القبض على الإعلامى توفيق عكاشة

رسميًا.. إعلان موعد إجراء انتخابات نادى الزمالك

حسين زين يجتمع برؤساء قطاعات الوطنية للإعلام لبحث صرف مستحقات العاملين

«التعليم» تكشف حقيقة الحرمان من دخول الامتحانات حال عدم دفع المصروفات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى القصاص

«ربنا يجيب العواقب سليمة».. غير طريقة تفكيرك

إبراهيم داود

الجمال المضاد لسمير غريب

وجيه أمين عبدالعزيز

حرام عليكم .. مش أنا!

منى رجب

حتى تصبح القاهرة أفضل المدن لبدء حياة جديدة

أحمد سعد زايد

اختراع رأس السنة.. كيف كان؟

محمد محمود عمارة

التعليم بين التطوير والتدمير

حسين دعسة

النازية تعود إلى القارة السوداء.. الفن والثقافة السر

محمود خليل

الأمة تهتف بحياة الزعيم الوطنى «القريب من الله»

صور

صرح أمنى جديد.. افتتاح مقر مديرية أمن القاهرة

قرعة كأس الرابطة

جنازة ابراهيم حجازى

محطة تل أبيب

المزيد

تفش خطير لأنفلونزا الطيور يدفع إسرائيل لحظر الصيد

إصابة فلسطينى بالرصاص الحى فى مواجهات مع الاحتلال جنوب الخليل

بـ"حسابات وصور مسروقة": كيف حاول قراصنة إيرانيون استهداف نجل نتنياهو ؟