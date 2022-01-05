مسؤول فى الناتو: المعاملة بالمثل أساس أى حوار مع روسيا

أعلن مسؤول في حلف شمال الأطلسي الناتو، أن الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرج حدد موعدًا للقاء سفراء الدول الأعضاء مع كبار المسؤولين الروس الأسبوع المقبل، مشيرًا إلى أن مبدأ المعاملة بالمثل أساس أي حوار مع موسكو.

جاء ذلك في وقت يسعى فيه الناتو وروسيا لإجراء حوار لمنع اندلاع مواجهة مباشرة في أوكرانيا، حيث حشدت موسكو قواتها على الحدود.

وأفادت وكالة "رويترز" عن المسؤول قوله بأن ستولتنبرج دعا إلى عقد اجتماع لمجلس حلف الأطلسي-روسيا في 12 يناير الجاري، مضيفًا أن اجتماع المجلس سينعقد بعد محادثات أمنية بين الولايات المتحدة وروسيا في جنيف 10 الشهر الجاري.

وأضاف المسؤول أن أي حوار مع روسيا يجب أن يقوم على أساس المعاملة بالمثل، ومعالجة مخاوف شمال الأطلسي في شأن إجراءات روسيا والمشاركة في المشاورات مع شركاء الحلف الأوروبيين.

وفي وقت سابق من اليوم، استبعد الخبير الروسي فيودور لوكيانوف، عقد قمة بين الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن الدولي (روسيا وبريطانيا والولايات المتحدة والصين وفرنسا) في المستقبل القريب حتى في ظل البيان الذي تم تبنيه مؤخرا بين تلك الدول.

و قال "لوكيانوف"، المدير العلمي لمنتدى فالداي الدولي للحوار، في تصريحات لوكالة أنباء تاس الروسية، اليوم الثلاثاء، إنه لم يرفض أحد الفكرة، ولكن من ناحية أخرى لم تكن هناك خطط لعقد قمة في القريب العاجل.

وأضاف أن "مثل هذه القمة ستكون ملزمة إلى حد ما، فالاجتماع من أجل الاجتماع فقط لتكرار الأفكار الواردة في البيان المشترك لن يكون له أي معنى"، وأن ذلك يتطلب أجندة ملموسة إلى حد ما تشمل قضايا النظام العالمي، وكما أرى فإن مثل هذا الاجتماع غير مرجح في المستقبل القريب.