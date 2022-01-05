وزيرة الثقافة تنعى «الحجار»: فقدنا نجمًا تميز بصوت أصيل

نعت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة المطرب والملحن الكبير أحمد الحجار شقيق النجم على الحجار ونجل الموسيقار إبراهيم الحجار الذي غيبه الموت مساء الثلاثاء 4 يناير عن عمر يناهز 65 عامًا.

وقالت الوزيرة إن الموسيقى العربية فقدت نجمًا لامعًا تميز بصوت أصيل وإحساس مرهف وتابعت أن الراحل صنع أعمالاً ساهمت في التعبير عن مشاعر جيل كامل وستبقى خالدة باعتبارها علامات في عالم الطرب الحديث والمعاصر، وقدمت العزاء لأسرته وأصدقائه وجمهوره داعية الله أن يتغمد الفقيد برحمته.

يذكر أن النجم الكبير الراحل أحمد الحجار، ينتمي لعائلة فنية مميزة فوالده النجم الراحل إبراهيم الحجار مطرب وملحن ومعلم لقواعد الغناء والموسيقى، وشقيقه النجم علي الحجار وكانت والدته تتمتع بصوت عذب وتجيد غناء أعمال ليلى مراد وأسمهان، التحق الحجار بالمعهد العالي للموسيقى العربية.

ومن ثم تعلم العزف على آلتي العود والبيانو كما درس النوتة الموسيقية والمقامات الشرقية والغربية، وبدأ مجال الاحتراف وهو طالب فى السنة الأولى له بالكلية ثم توالت أعماله الفنية بين التلحين والغناء، إلى جانب ألحان العديد من الأعمال المسرحية ومقدمات المسلسلات التلفزيونية ولحن لهشام عباس وعلاء عبد الخالق وأنغام وأنوشكا وغيرهم، وكانت أغنية (عود) هي بداية شهرته كمطرب، وله أربعة ألبومات غنائية.

وكان النجم الكبير علي الحجار، قد أعلن عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، وفاة شقيقه النجم الكبير أحمد الحجار، عن عمر يناهز 65 عامًا، طالبًا من محبيه وجمهوره الدعاء لشقيقه بالرحمة والمغفرة ولعائلته بالصبر والسلوان.