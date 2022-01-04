وزير الداخلية اللبناني يوجه بإزالة الصور المسيئة للسعودية

كلّف وزير الداخلية والبلديات اللبناني القاضي بسام مولوي، المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بإزالة الصور المسيئة إلى الملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسفير المملكة في بيروت وليد البخاري والصور واللافتات المسيئة للسعودية، والتي رفعت في بعض شوارع الضاحية الجنوبية لبيروت.

ودعا مولوي، المواطنين إلى تغليب المصلحة الوطنية وتجنيب لبنان والمغتربين اللبنانيين عواقب الإساءة إلى الأشقاء العرب.

كان الرئيس اللبناني ميشال عون قد أكد تمسكه بموقف لبنان الرسمي المتعلق بحرص البلاد على علاقات لبنان العربية والدولية، وخصوصا دول الخليج العربي وفي مقدمتها السعودية.

في السياق، قال الرئيس اللبناني ميشال عون، إن بلاده متمسكة بموقفها الرسمي المتعلق بالحرص على علاقات لبنان العربية والدولية، خصوصًا دول الخليج العربي وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية.

وقال عون، في تغريدة نشرتها الرئاسة اللبنانية عبر حسابها على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، اليوم، إن "هذا الحرص يجب أن يكون متبادلًا لأنه من مصلحة لبنان ودول الخليج على حد سواء".

كان رئيس مجلس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، دعا، مساء أمس الإثنين، إلى "عدم الإساءة" لعلاقات لبنان مع الدول العربية.

وأعلن ميقاتي أن ما قاله الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله بحق السعودية "لا يمثل موقف الحكومة اللبنانية والشّريحة الأوسع من اللبنانيين".

على الصعيد السياسي، أدانت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية، بشدة الهجوم الإرهابي، الذي تعرضت له المملكة العربية السعودية بمحافظة صامطة بمنطقة جازان.

وأكدت الخارجية، في بيان الاثنين، وقوف لبنان الدائم حكومة وشعبًا إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة ضد كل ما يمس أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها.

وأعربت عن أسفها لسقوط ضحايا وجرحى، مقدمة التعازي لأهالي الضحايا، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.

وأسفر الهجوم عن وفاة وإصابة العديد من السعوديين والمُقيمين بالمملكة جراء سقوط مقذوف عسكري أطلقته ميليشيا الحوثي.