«#حق_بسنت_لازم_يرجع».. كيف تفاعل الجمهور مع قضية فتاة الغربية (بيانات)

في إحدى قرى محافظة الغربية، تعرضت فتاة تسمى “بسنت” لم تتجاوز السادسة عشر من عمرها لحالة تهديد من قبل شابين، حيث استوليا على صور لها وقاما بفبركتها وتركيبها على صور مسيئة، ورغم إثبات براءة الفتاة من تلك الصور، إلا أن أهل القرية لم يلتفتوا إلى برائتها إنما لاحقتها نظراتهم التي تشك في كونها الموجودة في تلك الصور، وكانت النتيجة أنها لم تتحمل فكتبت رسالة إلى والدتها ترجوها أن تصدقها وأنها ليست تلك الفتاة، وبعدها تناولت حبة الغلة السامة بعد وصولها إلى مرحلة الاكتئاب.

تلك القصة أصبحت حديث "السوشيال ميديا"، خلال الساعات الماضية.. وقمنا بتحليل ردود فعل جمهور تلك المواقع من خلال أدوات تحليل البيانات.

بحسب أداة "track my hashtag" كان نتيجة التحليل، أمس الإثنين، أنه تم نشر 100 تغريدة، وشاركها 85 مغردا، ووصلت التغريدات المتفاعلة مع هاشتاج «#حق_بسنت_لازم_يرجع» إلى 2 مليون و88 ألفا و9 مغردين، فيما وصلت عدد التغريدات اليوم حتى الثانية عشر ظهرًا إلى 26 تغريدة.

وكانت عدد التغريدات التي حللتها الأداة نسبتها 48%، فيما كانت الردود عليها 10%، أما إعادة التغريد وصل إلى 42%.

وكان البحث من خلال أجهزة الأندرويد هو الأعلى نسبة وصلت إلى 55%، تليها أجهزة الأيفون بنسبة 25%، ثم الأجهزة العادية بنسبة 15%.

وباستخدام أداة "social searcher" التي تحلل أكثر من موقع تواصل اجتماعي تفاعل مع التغريدات، تصدر موقع "تويتر" النسبة الأكبر في التفاعل مع الهاشتاج بنسبة 51.8%، يليه موقع "فكونتاكتي" بنسبة 45.1%، وهو موقع للتواصل الاجتماعي يمكن الدخول إليه مجانًا، مشابه لموقع "فيسبوك"، يعدّ الموقع الأكثر شعبية في روسيا وأوكرانيا وبيلاروسيا وكازاخستان، وله شعبية بين المستخدمين العرب، ثم موقع "فيسبوك" بنسبة 5%.

وكانت نسب المتفاعلين على الهاشتاج متصدرة في موقع " فكونتاكتي" بنسبة 62.1%، ثم موقع "تويتر" بنسبة 11.6%، ويليهما "الفيسبوك" بنسبة 5.3%.

وكانت الساعات التي وصلت للذروة خلال اليوم، من الساعة 3 إلى 4 مساءً، بنسبة 50%، بالنسبة لتفعيل هذا الهاشتاج على مواقع التواصل الاجتماعي كلها.

وباستخدام أداة "Tweet blinder"، حظى إعادة التغريد بالنسبة الأكبر خلال اليوم، والتفاعل مع الهاشتاج، بنسبة 46,3%، يليها التغريدات بالصور واللينكات بنسبة 34.57%، وفي المرتبة الثالثة تأتي التغريدات المكتوبة بنسبة 14.2%، وفي المرتبة الأخيرة التغريدات الرد على التغريدات بنسبة 7.41%.