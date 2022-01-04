الثلاثاء 04 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

المغرب: تطعيم 88 ألفًا بالجرعة الثالثة المعززة للقاح ضد كورونا

المغرب
المغرب

أعلنت وزارة الصحة المغربية أن 88519 شخصًا تلقوا الجرعة الثالثة المعززة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليبلغ إجمالي من تلقوا الجرعة الثالثة 3 ملايين و184 ألفا و255 شخصًا.

وأفاد بيان للصحة المغربية بأن إجمالي المواطنين الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد للفيروس التاجي 24 مليونا و 573 ألفا و 26 شخصا بعد تلقي 5793 شخصا الجرعة الأولى من اللقاح خلال ال 24 ساعة الماضية.

أشار البيان إلى أن إجمالي المواطنين الذين تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح المضاد للفيروس التاجي 22 مليونا و 949 ألفا و 382 شخصا، بعد تلقي 7704 أشخاص الجرعة الثانية من اللقاح خلال ال 24 ساعة الماضية.

يذكر أن المغرب كان قد تسلم أكثر من 63 مليون جرعة من اللقاحات المختلفة ضد الفيروس التاجي.

في السياق، تستعد المغرب لمواجهة الموجة الثالثة لفيروس كورونا المرتبطة بالمتحوّر أوميكرون، حيث حشدت كل الإمكانيات لدعم المستشفيات الميدانية في أرجاء المملكة.

وأفادت صحيفة "هسبريس" بأن ملامح الموجة الجديدة لـ"أوميكرون" بدأت تتضح أكثر، بعد تسجيل إصابات بالمتحوّر في عدد من المدن المغربية.

أوضح مصطفى الناجي، عضو اللجنة العلمية لمكافحة كورونا في المغرب للصحيفة، أن "السلطات الصحية تمكنت من تطويق رقعة المخالطين، و جميع المصابين يخضعون للمتابعة الصحية الدقيقة".

أضاف أن "المغرب مقبل على موجة حادة خلال بداية العام المقبل"، لافتًا إلى أن "كل المؤشرات تعطي الانطباع بأن موجة أوميكرون ستكون الأكثر انتشارًا".

أكد أن "المنحى الوبائي في المغرب في تصاعد مستمر، كما أن الموجة ستدوم 11 أسبوعًا وسنصل إلى ذروتها خلال منتصف الشهر المقبل".

وزارة الصحة المغربية اللقاح كوفيد الجرعة الثانية كورونا

رئيس التحرير

وائل لطفي

إعادة اختراع رجال الأعمال

الأكثر قراءة

القبض على الإعلامى توفيق عكاشة

إخلاء سبيل توفيق عكاشة من سرايا النيابة

إعادة استجواب أسرة بسنت خالد «ضحية الصور المفبركة» بالغربية

رابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعى بالرقم القومى على موقع الوزارة

«برودة شديدة».. «الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس الغد ودرجات الحرارة المتوقعة

مدبولي يلتقى رئيس البورصة لاستعراض مؤشرات أداء السوق في 2021

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وجيه أمين عبدالعزيز

حرام عليكم .. مش أنا!

منى رجب

حتى تصبح القاهرة أفضل المدن لبدء حياة جديدة

أحمد سعد زايد

اختراع رأس السنة.. كيف كان؟

محمد محمود عمارة

التعليم بين التطوير والتدمير

حسين دعسة

النازية تعود إلى القارة السوداء.. الفن والثقافة السر

محمود خليل

الأمة تهتف بحياة الزعيم الوطنى «القريب من الله»

محمد العسيري

لماذا تبنى «حياة كريمة» كل هذه المستشفيات؟

مؤمن المحمدي

صنداونز

صور

صرح أمنى جديد.. افتتاح مقر مديرية أمن القاهرة

قرعة كأس الرابطة

جنازة ابراهيم حجازى

محطة تل أبيب

المزيد

تفش خطير لأنفلونزا الطيور يدفع إسرائيل لحظر الصيد

إصابة فلسطينى بالرصاص الحى فى مواجهات مع الاحتلال جنوب الخليل

بـ"حسابات وصور مسروقة": كيف حاول قراصنة إيرانيون استهداف نجل نتنياهو ؟