الثلاثاء 04 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

وفاة مسن حرقًا داخل شقة سكنية بالمعصرة

حريق
حريق

شبّ، مساء الثلاثاء، حريق هائل داخل شقة سكنية بمنطقة المعصرة، ما أسفر عن وفاة مسن قعيد يعاني من الشلل.

تبين من التحريات اندلاع حريق في شقة الضحية وتدخل الجيران وتمكنوا من إطفاء النيران وعقب ذلك اكتشفوا جثة الضحية وتبين وفاته جراء الحريق.

أضافت التحريات أن الضحية يعيش بمفرده منذ وفاة زوجته بفترة زمنية.

تلقى مأمور قسم شرطة المعصرة، بلاغا من الأهالى بوفاة شخص إثر نشوب حريق في شقته، وبالانتقال والفحص تبين أن الضحية مصاب بشلل ولم يتمكن أحد من إنقاذه لحظة وقوع الحريق وتوفي جراء ذلك.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

حريق شقة المعصرة وفاة مسن قسم شرطة المعصرة وفاة شخص

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