مصدر أمنى: والد فتاة الغربية لم يبلغ الشرطة والأمن تحرك بعد تداول الواقعة

تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان اختباء المتهمين بابتزاز الطالبة بسنت شلبي، ضحية واقعة التنمر والابتزاز الإلكتروني، وجار عرضهما على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات - بحسب مصدر أمني.

جاء ذلك فى ضوء عدم ورود بلاغات من المواطن خالد نبيه سليمان، مقيم بدائرة مركز كفر الزيات، الغربية، بخصوص واقعة انتحار كريمته، حيث تم التعامل مع ما تناولته وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعى من تعرض كريمته المُشار إليها للابتزاز من قِبل شخصين قاما باستخدام صور شخصية لها، وما أشار إليه والدها فى هذا الشأن من أن ذلك جاء بقصد ابتزازها.