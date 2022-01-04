الثلاثاء 04 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصدر أمنى: والد فتاة الغربية لم يبلغ الشرطة والأمن تحرك بعد تداول الواقعة

الطالبة بسنت
الطالبة بسنت

تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان اختباء المتهمين بابتزاز الطالبة بسنت شلبي، ضحية واقعة التنمر والابتزاز الإلكتروني، وجار عرضهما على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات - بحسب مصدر أمني.

جاء ذلك فى ضوء عدم ورود بلاغات من المواطن خالد نبيه سليمان، مقيم بدائرة مركز كفر الزيات، الغربية، بخصوص واقعة انتحار كريمته، حيث تم التعامل مع ما تناولته وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعى من تعرض كريمته المُشار إليها للابتزاز من قِبل شخصين قاما باستخدام صور شخصية لها، وما أشار إليه والدها فى هذا الشأن من أن ذلك جاء بقصد ابتزازها.

اختباء المتهمين بسنت شلبي الابتزاز الالكتروني ضحية واقعة التنمر انتحار كريمته وسائل الاعلام

رئيس التحرير

وائل لطفي

إعادة اختراع رجال الأعمال

الأكثر قراءة

«برودة شديدة».. «الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس الغد ودرجات الحرارة المتوقعة

رابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعى بالرقم القومى على موقع الوزارة

أول صورة للمتهمين بالتسبب فى واقعة فتاة الغربية ضحية الصور المفبركة

من إنتاج وكالة الفضاء المصرية.. تسليم أول 3 أقمار صناعية تعليمية للجامعات

«المعلمين» تفتح تحقيقًا حول تكريم «معلمة المنصورة» صاحبة وصلة الرقص

النيابة تبدأ التحقيق مع الشابين المتهمين بالتسبب فى انتحار «بسنت»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وجيه أمين عبدالعزيز

حرام عليكم .. مش أنا!

منى رجب

حتى تصبح القاهرة أفضل المدن لبدء حياة جديدة

أحمد سعد زايد

اختراع رأس السنة.. كيف كان؟

محمد محمود عمارة

التعليم بين التطوير والتدمير

حسين دعسة

النازية تعود إلى القارة السوداء.. الفن والثقافة السر

محمود خليل

الأمة تهتف بحياة الزعيم الوطنى «القريب من الله»

محمد العسيري

لماذا تبنى «حياة كريمة» كل هذه المستشفيات؟

مؤمن المحمدي

صنداونز

صور

قرعة كأس الرابطة

جنازة ابراهيم حجازى

رجال الشرطة يساعدون المواطنين لمواجهة الطقس السيئ

محطة تل أبيب

المزيد

بـ"حسابات وصور مسروقة": كيف حاول قراصنة إيرانيون استهداف نجل نتنياهو ؟

فلسطين: ازدواجية خطاب «لبيد» تُظهر حقيقة مواقفه

فلسطين: التصعيد الإسرائيلى بحق الوجود الفلسطينى يتصاعد دون أى رادع دولى