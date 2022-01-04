المترو: قطارات الخطين الأول والثاني تعمل بصورة طبيعية بعد تحسن الأحوال الجوية

قالت مصادر بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل مرفق مترو الأنفاق، إن حركة القطارات فى الخطين الأول والثاني تسير بصورة طبيعية، ولا يوجد تهدئة فى السرعة داخل المحطات السطحية كما كان خلال موجة الطقس السيء.



وأوضحت المصادر، فى تصريحات لـ«الدستور»، أن الخط الأول كان يوجد به تهدئة للسرعة فى المحطات السطحية نتيجة لموجة الطقس السيء التي كانت تواجه البلد خلال الأيام الماضية، ما نتج عن الأمر تهدئة السرعة.



وتابعت: «هناك متابعة بشكل مستمر لحركة القطارات داخل الخط الأول للمترو "حلوان - المرج"، والخط الثاني "المنيب - شبرا الخيمة"، وذلك لسرعة التعامل الفوري مع اى عطل من الأعطال تحدث على الخط، خاصة وأن مترو الأنفاق واحد من أكثر المرافق الحيوية التي يتردد عليها عدد ضخم من المواطنين بشكل يومي لذا يتطلب الأمر توفير أعلى مستوى من الخدمة للمواطنين لتلبية راحتهم واحتياجاتهم.

وأشارت، إلى أن هناك متابعة لحركة القطارات من خلال غرفة التحكم المركزى، حيث يتم متابعة سير القطارات أثناء الرحلة منذ بدايتها وحتى نهايتها، للتعامل السريع مع أي عطل يحدث على الخط، وخلال فترة سوء الأحوال.