الثلاثاء 04 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

زراعة مفصل فخذ صناعى لمسن عمره 80 عاما بالمجمع الطبى بالإسماعيلية

المجمع الطبى بالإسماعيلية
المجمع الطبى بالإسماعيلية

نجح فريق جراحة العظام بالمجمع الطبى بالإسماعيلية، تحت إشراف الدكتور قطب السيد، من إجراء جراحة تحتاج إلى مهارة لمسن يعانى من كسر مفتت بأعلى الفخذ  أدى إلى عدم قدرته على الحركة.

ونجح الفريق الطبي بمجمع الإسماعيلية الطبي، في زرع مفصل فخذ صناعى متحرك أسمنتى ثنائى القطبين  لأحد المنتفعين بالتأمين الصحي الشامل  بنجاح ويستطيع الآن المريض أن يمارس حياته بصورة طبيعية.

وتعتبر جراحة تركيب مفصل الفخذ الصناعى من أنجح جراحات العظام لما ينتج عنها من إختفاء الآلام حالة كسور عنق عظمة الفخذ فى كبار السن حتى يتمكنوا من العودة للمشى فى وقت قصير.

وأجريت الجراحة تحت مظلة التأمين الصحي الشامل ولم يتكلف المريض سوى ٣٠٠ جنيه فقط دفعها كنسبة مساهمة ويذكر أن تكلفتها فى القطاع الخاص يتخطى ال٧٠ ألف جنيه.

وضم فريق الجراحة أمهر الأطباء والاستشاريين وهم  الدكتور محمود اليماني رئيس قسم العظام، والدكتور هيثم رشوان  استشاري جراحه العظام والدكتور عماد عثمان أخصائي جراحة أخصائي العظام، والدكتور موسى إبراهيم نائب جراحة العظام، والدكتور  جميل بغدادي  أخصائي جراحة العظام وللتخدير والدكتور مصطفى السعيد استشاري التخدير، والدكتورة خديجة حامد  استشاري التخدير، والدكتور مصطفى شكرى استشاري التخدير، بمعاونه فريق متميز من تمريض العمليات بالمجمع الطبى هم "ميرنا صبرى، وآية عبد العليم نبوى، ورحمة حامد محمود.

وأكد الدكتور قطب السيد، على استمرار إجراء العمليات الكبرى بمجمع الإسماعيلية الطبي، لتحقيق مسيرة النجاح لمنظومة التأمين الصحي الشامل وفقاً لتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي، موضحاً أن الدولة توفر كافة إمكانياتها لنجاح منظومة التأمين الصحي الشامل.

وشدد السيد، على استمرار إجراء العمليات الكبرى بمجمع الإسماعيلية الطبي، لتحقيق مسيرة النجاح لمنظومة التأمين الصحي الشامل وفقاً لتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي، موضحاً أن الدولة توفر كافة إمكانياتها لنجاح منظومة التأمين الصحي الشامل.

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