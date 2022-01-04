الثلاثاء 04 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس طالب إعدادى متهم بقتل طالب جامعى فى مشاجرة بالشرقية

حبس طالب إعدادي
حبس طالب إعدادي

قررت نيابة الطفل في الشرقية، اليوم الثلاثاء، حبس طالب، فى الصف الثانى الإعدادي، أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بقتل آخر بالمرحلة الجامعية، وذلك بسبب نشوب مشادة بينهما تطورت إلى مشاجرة بمركز فاقوس.

تلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بورود إشارة من مستشفى فاقوس العام، باستقبال "محمد. أ. ح" 19 عاما، طالب بالمرحلة الجامعية، مقيم بدائرة القسم، مصابا بجرح نافذ بالبطن، وتوفي متأثرا بإصابته فور وصوله المستشفى.

وكشفت التحريات الأولية عن نشوب مشادة بين المجني عليه والمتهم "أحمد. م. ع"، 14 عاما، طالب بالصف الثاني الإعدادي، ومقيم بدائرة القسم، كونهما يعملان في محال مجاورة بدائرة القسم، تطورت إلى مشاجرة انتهت بقيام الأخير بطعن الأول بسلاح أبيض، عبارة عن سكين، طعنة نافذة ما أدى إلى وفاته.

بتقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم والتحفظ عليه تحت تصرف النيابة العامة التي صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الصفة التشريحية، وكلفت المباحث بالتحري عن الواقعة وملابساتها، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 102 إدارى قسم شرطة فاقوس لسنة 2021.

نيابة الطفل قتل التحقيقات مركز فاقوس مشاجرة طالب

رئيس التحرير

وائل لطفي

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