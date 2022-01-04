الثلاثاء 04 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

بسبب الصور المفبركة.. ضبط الشابين المتهمين بالتسبب في انتحار «بسنت»

الطالبة بسنت
الطالبة بسنت

نجحت أجهزة مديرية أمن الغربية، اليوم الثلاثاء،  في ضبط الشابين المتهمين في واقعة انتحار بسنت شلبي ضحية الصور المفبركة والابتزاز الإلكتروني عبر وسائل التواصل الاجتماعي “فيس بوك” بقرية كفر يعقوب التابعة لدائرة مركز كفر الزيات بمحافظة الغربية والتي هزت الرأي العام.  

بعد تقدم والدها وأسرتها ببلاغ إلى نيابة كفر الزيات باتهام شابين بنشر صور مفبركة لها مما أثر على حالتها النفسية وقيامها بتناول حبة غلة للتخلص من حياتها.

وأسفرت جهود فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام  ومشاركة اللواء ياسر عبدالحميد مدير مباحث الغربية والرائد أحمد شيحة رئيس مباحث كفر الزيات في تحديد أماكن اختباء المتهمين وهما "ا. ا" و"ع. ش"، وباستهدافهما بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة ضباط البحث الجنائي بأمن الغربية أمكن ضبطهما، وجارِ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات التي يشرف عليها المستشار محمد الشرنوبي، رئيس نيابة كفر الزيات.

 

الغربية الامن العام بسنت شلبي ضحية الصور المفبركة قرية كفر يعقوب

رئيس التحرير

وائل لطفي

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