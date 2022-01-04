الثلاثاء 04 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

الكشف وتوفير العلاج لأكثر من 1560 مواطنا في بني سويف

الكشف على المرضى
الكشف على المرضى

أكد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، اليوم الثلاثاء، انتظام العمل فى خطة القوافل الطبية العلاجية التى تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة عن طريق إدارة القوافل العلاجية بالوزارة، وتنفذها مديرية الشؤون الصحية، حيث تستهدف القوافل إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا.

مشيرا إلى أن هذه القوافل تأتي ضمن الجهود التي تنفذها الحكومة في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية ضمن فعاليات المبادرة  الرئاسة "حياة كريمة".

جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير، الذي أعده الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة،  وتضمن الإشارة إلى قيام المديرية بتنظيم قافلة علاجية على مدار يومي" السبت والأحد 1 و2 يناير الجاري" بقرية غياضة الشرقية مركز ببا،مكونة من 10عيادات فى9 تخصصات (الباطنة، الأطفال والجراحة والعظام ،الأسنان،النساء،الجلدية وتنظيم الأسرة) ووسط إجراءات وقائية مشددة.

حيث تم الكشف على 1565 مريضا وصرف العلاج لهم بالمجان، معمل دم  40،معمل طفيليات 21،حالات  الأشعة 3 ،استصدار 15 قرار علاج على نفقة دولة ،تحويل11 حالة للمستشفى لاستكمال العلاج - موجات فوق صوتية 31 حالة.

وتضمنت القافلة تنظيم ندوات تثقيف صحي لعدد 100 مواطن، والتي تناولت التوعية بموضوعات: الوقاية من  فيروس كورونا المستجد - متابعة الحمل - تنظيم الأسرة ، سرطان الثدى، سلامة الغذاء، سوء استخدام الأدوية، الرضاعة الطبيعية، الزواج المبكر، أضرار ختان الإناث، التغيرات الفسيولوجية للمرأة بعد انقطاع الدورة)، فيما تم عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لعدد 100 مواطن.

وأشار د.محمد يوسف وكيل وزارة الصحة إلى الدعم النوعي الذي تشهده تلك القوافل من الوزارة، والتي ينفذها فريق إشراف القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة بقيادة الدكتور محمد خلف عبدالحميد، منسـق القوافل العلاجية بالمديرية ومسئول الإمداد الطبي.

وزارة الصحة بني سويف مديرية حياة كريمه دكتور محمد هاني غنيم

رئيس التحرير

وائل لطفي

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