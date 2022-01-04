100 مليون دولار لأكبر مشروع لخفض انبعاثات غازات الكربون

تستكمل ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، زياراتها التفقدية بجولة في عدد من المنشآت الصناعية بالإسكندرية والبحيرة لمتابعة الموقف التنفيذي لخطط الالتزام البيئي الطوعى بها، بزيارة شركة أبوقير للأسمدة وتفقد مشروعات الصرف الصناعي والانبعاثات المرتبطة بالحد من آثار تغير المناخ.

وذلك بحضور اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية وكميائى سعدأبو المعاطي رئيس مجلس إدارة الشركة وعدد من قيادات الوزارة والمحافظة، فى إطار توجيهات رئيس الجمهورية والاستعداد لمؤتمر المناخ ٢٠٢٢.

جولة وزيرة البيئة

وزيرة البيئة تزور عددًا من المنشآت الصناعية بالإسكندرية والبحيرة.. وتبدأها بشركة أبي قير للأسمدة

جولة وزيرة البيئة

وأشارت وزيرة البيئة إلى أن هذه الجولات تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بالوصول لنهضة صناعية مصرية متوافقة بيئيا، والوقوف على النماذج الصناعية المتوافقة بيئيا طوعيا لإبرازها في مؤتمر المناخ القادم وما حققته من استفادة اقتصادية وتطوير العملية الإنتاجية، كمثال حقيقي لإشراك القطاع الخاص فى مواجهة آثار تغير المناخ وخفض الانبعاثات.

جولة وزيرة البيئة

وأكدت الدكتورة ياسمين أن وزارة البيئة تتعاون مع المنشآت الصناعية لتوفيق أوضاعها البيئية بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة من خلال هيئة التنمية الصناعية بما يحقق الاستفادة الاقتصادية المثلى، في إطار دعم الدولة لخطط الاقتصاد الأخضر الدوار ومواجهة آثار تغير المناخ، حيث تعرفت الوزيرة على جهود الشركة لمواجهة آثار تغير المناخ وخططها للاستدامة البيئية، ومنها المشروع الذي تنفذه الشركة حاليا مع برنامج التحكم في التلوث الصناعي أحد مشروعات وزارة البيئة – (المرحلة الثالثة) بتكلفة استثمارية حوالي 100 مليون دولار، وهو أكبر مشروع لامتصاص ما تبقى من غاز ثاني أكسيد الكربون المنبعث من العملية الصناعية، حيث سيتم استهلاك ما يعادل 124000 طن سنويا من غاز ثاني أكسيد الكربون سنويا لزيادة الطاقة الانتاجية لمصنع يوريا 3 بما يعادل انبعاثات حوالي 27000 سيارة، مما سيؤدي الي زيادة الانتاج بحوالي 445 طن يومياً، ومن المخطط أن يبدأ التشغيل النهائي في منتصف عام 2023.

وزيرة البيئة تؤكد: الصناعة أحد أهم العوامل المؤثرة فى ظاهرة تغير المناخ ويجب متابعة النماذج الجيدة للمصانع لسعيها لخفض انبعاثاتها

كما تعرفت الوزيرة على مشروع امتصاص غاز أكسيد النيتروز من مصنع انتاج الحامض والذي بدأته الشركة عام الكربون المنبعث من العمليات الصناعية بالشركة وبيعه للشركات الصناعية بما يعادل نحو 206700 طن تقريبا سنويا تعادل انبعاثات نحو 43000 سيارة.

وتفقدت الوزيرة أيضا وحدة معالجة مياه الصرف الصناعي التي نفذتها شركة أبي قير للأسمدة بتكلفة استثمارية 450 مليون جنيه (أسهم برنامج التحكم في التلوث الصناعي التابع لوزارة البيئة بقيمة 288 مليون جنيه)، بطاقة تصميمية لها حوالي 650م3/ساعة بنظام التناضح العكسي، والتي تساعد في استرجاع 85 % من المياه المعالجة وإعادة استخدامها، مما ساهم في خفض أحمال التلوث بنسبة 99%، والتي ستخفض أحمال التلوث بخليج أبي قير الذي تقوم الشركة أبو بالصرف المباشر عليه.