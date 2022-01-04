بعد حادثة «بسنت».. خطوات يجب اتباعها لمواجهة الابتزاز الإلكترونى

في حادثة مأسوية أقدمت فتاة شابة، تدعى «بسنت» على إنهاء حياتها بعد تعرضها للابتزاز والتنمر، خوفًا من مواجهة الأهل.

ويعرف البعض مفهوم الابتزاز على أنه شخص يهدد بفعل شيء سلبي أو بالكشف عنه ما لم تمنحه المال، أو أي شيء أخر يرده.

ونستعرض المفهوم القانوني للابتزاز، والخطوات التي يمكن القيام بها لمواجهة الشخص المبتز بحسب ماورد في موقع " minclaw".

ما هو التعريف القانوني للابتزاز؟

الابتزاز الإلكتروني، هو جريمة يرتكبها شخص عن طريق الكشف لمعلومات تضر بآخر ما لم يدفع مالا أو يقدم أشياء أخرى، وفي بعض الحالات، يسعى الجاني للحصول على الجنس أو منافع أخرى.

خطوات قابلة للتنفيذ يجب اتخاذها عند التعامل مع الابتزاز:

مقاومة الرغبة في التعامل مع المبتز

تصمم بعض الفتيات على التعامل مع شخص يسيء لها، في محاولة منها لتغيره، لأنها ترتبط به فى علاقة ما.

لا تتفاوض أو تدفع فدية، احرص دائمًا على الاحتفاظ بالاتصالات والأدلة، كما لا يجب أن تخجل من طلب الدعم من شخص موثوق به.

هناك ضرورة لضبط إعدادات الخصوصية على الإنترنت، وإعداد التنبيهات، كذلك الإبلاغ عن الجريمة لسلطات إنفاذ القانون، وأخيرًا تحدث إلى محامي إنترنت متمرس.