الثلاثاء 04 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

موعد أول يوم رمضان 2022.. وكيفية استطلاع هلال الشهور الهجرية

رمضان 2022
رمضان 2022

يحظى موعد أول يوم رمضان 2022 على نسب مشاهدة عالية عبر محرك البحث العالمي جوجل لما له من مكانة خاصة في نفوس المسلمين بمختلف دول العالم رغبة في مغفرة وعتق من النار، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير موعد استطلاع هلال شهر رمضان المبارك وفقا للجنة الشرعية التابعة لدار الإفتاء المصرية.

 

موعد أول يوم رمضان 2022

وفقا للحسابات الفلكية المبدئية التي يجريها المعهد القومي للأبحاث الفلكية والجيوفيزيقية بمدينة حلوان والتابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي فإن شهر رمضان المبارك 2022 سيكون من يوم 2 إبريل وحتى 1 مايو المقبل والتي يتم تأكيد الموعد من مفتى الديار المصرية.

وتضم اللجنة الشرعية الموكلة باستطلاع هلال الشهور الهجرية التابعة لدار الإفتاء المصرية مجموعة من علماء الدين والفلك وموظف من المساحة وموظف من المحافظة التي بها مراكز الاستطلاع المنتشرة بمختلف محافظات الجمهورية يتم تثبيتها في أماكن مختارة بعناية فائقة من هيئة المساحة المصرية يشترط فيها عدم وجود أتربة تحول رؤية الهلال.

موعد استطلاع هلال شهر رمضان المبارك 2022 

يعتمد استطلاع هلال الشهور الهجرية على الرؤية البصرية دون معدات تكبير أو توضيح للهلال فيما تعتمد البحوث الفلكية على إحداثيات نزول القمر في الشهر و كيفية غروب القمر والتي تتمثل في 5 حالات تعتمد فيها على مدى تواجده مع الشمس حيث يتم استطلاع الشهور العربية يوم 29 في الشهر السابق وبذلك يكون اليوم الثاني المتمم للشهر أو بداية الشهر الجديد.

ووفقا لما سبق من توقعات فلكية سيتم استطلاع هلال شهر رمضان يوم 29 شعبان 1443 الموافق 1 إبريل المقبل من قبل اللجنة المكلفة شرعا باستطلاع الهلال الهجري.

اقرأ أيضا 

موعد رمضان 2022.. والأيام المتبقية 

موعد عيد الفطر 1443 فلكيا

 يبحث المسلمين بمختلف بقاع الأرض عن موعد أول يوم رمضان 2022 وأول أيام عيد الفطر المبارك حيث يأتي وفقا للأبحاث الفلكية خلال الفترة من 2 – 5 مايو المقبل ويحصل كافة موظفي الدولة بالقطاعين العام والخاص على إجازة مدفوعة الأجر وفقا لقانون العمل المصري الذي يحدد العلاقة بين الموظف المؤسسة التي يعمل بها.

اقرأ أيضا 

جدول امتحانات طلاب الشهادة الإعدادية لمحافظة القاهرة

تحالف «أوبك بلس» يتّجه للإبقاء على مساره زيادة إنتاج النفط بشكل متواضع

كريم عفيفى يخوض السباق الرمضاني بعملين ويستعد لـ«مطرح مطروح»

 

موعد أول يوم رمضان 2022 موعد أول يوم رمضان اول يوم رمضان رمضان 2022 دار الافتاء المصرية المعهد القومي للأبحاث الفلكية الشهور الهجرية أحداثيات نزول القمر القمر

رئيس التحرير

وائل لطفي

إعادة اختراع رجال الأعمال

الأكثر قراءة

رابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعى بالرقم القومى على موقع الوزارة

«صقيع شديد وشبورة».. «الأرصاد الجوية» تكشف تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

التفاصيل الكاملة في رشوة عميد كلية تجارة حلوان وآخرين

«مدبولى» يشهد افتتاح المقر الجديد لمديرية أمن القاهرة بالقاهرة الجديدة

رابط أسرع.. موقع تسجيل لقاح كورونا التابع لوزارة الصحة والسكان المصرية

افتتاح المقر الجديد لمديرية أمن العاصمة فى القاهرة الجديدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

حتى تصبح القاهرة أفضل المدن لبدء حياة جديدة

أحمد سعد زايد

اختراع رأس السنة.. كيف كان؟

محمد محمود عمارة

التعليم بين التطوير والتدمير

حسين دعسة

النازية تعود إلى القارة السوداء.. الفن والثقافة السر

محمود خليل

الأمة تهتف بحياة الزعيم الوطنى «القريب من الله»

محمد العسيري

لماذا تبنى «حياة كريمة» كل هذه المستشفيات؟

مؤمن المحمدي

صنداونز

جمال-أسعد

عيد سعيد على كل المصريين

صور

قرعة كأس الرابطة

جنازة ابراهيم حجازى

رجال الشرطة يساعدون المواطنين لمواجهة الطقس السيئ

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تتوقع اتهامها من الأمم المتحدة بأنها دولة فصل عنصرى تجاه الفلسطينيين

تحطم مروحية عسكرية إسرائيلية.. و«الرقابة» تفرض حظر النشر

إسرائيل تستعد لإعادة فتح حدودها أمام السياح المطعمين ضد كورونا