موعد أول يوم رمضان 2022.. وكيفية استطلاع هلال الشهور الهجرية

يحظى موعد أول يوم رمضان 2022 على نسب مشاهدة عالية عبر محرك البحث العالمي جوجل لما له من مكانة خاصة في نفوس المسلمين بمختلف دول العالم رغبة في مغفرة وعتق من النار، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير موعد استطلاع هلال شهر رمضان المبارك وفقا للجنة الشرعية التابعة لدار الإفتاء المصرية.

موعد أول يوم رمضان 2022

وفقا للحسابات الفلكية المبدئية التي يجريها المعهد القومي للأبحاث الفلكية والجيوفيزيقية بمدينة حلوان والتابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي فإن شهر رمضان المبارك 2022 سيكون من يوم 2 إبريل وحتى 1 مايو المقبل والتي يتم تأكيد الموعد من مفتى الديار المصرية.

وتضم اللجنة الشرعية الموكلة باستطلاع هلال الشهور الهجرية التابعة لدار الإفتاء المصرية مجموعة من علماء الدين والفلك وموظف من المساحة وموظف من المحافظة التي بها مراكز الاستطلاع المنتشرة بمختلف محافظات الجمهورية يتم تثبيتها في أماكن مختارة بعناية فائقة من هيئة المساحة المصرية يشترط فيها عدم وجود أتربة تحول رؤية الهلال.

موعد استطلاع هلال شهر رمضان المبارك 2022

يعتمد استطلاع هلال الشهور الهجرية على الرؤية البصرية دون معدات تكبير أو توضيح للهلال فيما تعتمد البحوث الفلكية على إحداثيات نزول القمر في الشهر و كيفية غروب القمر والتي تتمثل في 5 حالات تعتمد فيها على مدى تواجده مع الشمس حيث يتم استطلاع الشهور العربية يوم 29 في الشهر السابق وبذلك يكون اليوم الثاني المتمم للشهر أو بداية الشهر الجديد.

ووفقا لما سبق من توقعات فلكية سيتم استطلاع هلال شهر رمضان يوم 29 شعبان 1443 الموافق 1 إبريل المقبل من قبل اللجنة المكلفة شرعا باستطلاع الهلال الهجري.

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يبحث المسلمين بمختلف بقاع الأرض عن موعد أول يوم رمضان 2022 وأول أيام عيد الفطر المبارك حيث يأتي وفقا للأبحاث الفلكية خلال الفترة من 2 – 5 مايو المقبل ويحصل كافة موظفي الدولة بالقطاعين العام والخاص على إجازة مدفوعة الأجر وفقا لقانون العمل المصري الذي يحدد العلاقة بين الموظف المؤسسة التي يعمل بها.

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