كامل الوزير: انطلاق القطار الكهربائى الخفيف قبل 30 يونيو المقبل

أكد وزير النقل كامل الوزير أن تشغيل القطار الكهربائي الخفيف سينطلق قبل 30 يونيو المقبل، حيث تم الانتهاء من المحطات بنسبة 100% تقريبا، علما بأن عمليات التجريب جارية خلال المرحلة الحالية ولكن بدون ركاب.

وقال كامل الوزير ـ خلال اتصال هاتفي مع قناة "صدي البلد" الفضائية لبرنامج “على مسئوليتي” مع الإعلامي أحمد موسى، إن المرحلة الأولي للقطار الكهربائي الخفيف تمتد من محطة عدلي منصور و حتى العاصمة الإدارية الجديدة، مشيرا إلى أن القطار يسير بسرعة تقدر بـ120 كيلو مترا في الساعة وهو آمن ومكيف ونظيف.

من جهة أخرى، أكد وزير النقل كامل الوزير أن القطار الكهربائي السريع "العين السخنة ـ العلمين ـ مطروح"، يأتي ضمن 3 خطوط، وسينتهي العمل من المرحلة الأولى خلال 24 شهرا وتم التعاقد على القضبان، واعتبارا من أبريل المقبل ستتسلم "شركة سيمنز" 50 كيلو مترا شهريا لتركيب الأنظمة والقضبان، مشيرا إلى أن القطارات تصنع الآن في ألمانيا وسيبدأ التشغيل التجريبي للقطار بعد التوريد.

وأشار وزير النقل إلى أن مشروع القطار الكهربائي السريع العين السخنة العلمين مطروح يتم تجهيز جسمه حاليا، مضيفا أن السرعة التصميمية له تبلغ 250 كيلو مترا في الساعة.

وأضاف كامل الوزير، أن تريليونا و700 مليون جنيه هي تكلفة تطوير قطاع النقل، لافتا إلى أن تطوير قطاع النقل غالبيته من الأموال المصرية.

وتابع وزير النقل أن خريطة مواقع موانئ اليخوت الدولية القائمة والمقترحة على مستوى الجمهورية تم تحديثها، مشيرا إلى أنه لن تزيد تكلفة الرخصة أو التصديق لدخول اليخوت لمصر عن الدول المجاورة.

وعلى صعيد آخر، أجرى الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، جولاته التفقدية بورش هيئة السكة الحديد، لمتابعة الإجراءات الخاصة بالعمرات والصيانة وزيادة عوامل السلامة والأمان بورش السكة الحديد.

وتفقد الوزير يرافقه رئيس وقيادات هيئة السكك الحديدية ورش كوم أبوراضي بمحافظة بني سويف المتخصصة في إجراء العمرات المختلفة لجميع أنواع العربات، حيث تم تفقد أقسام الورشة المختلفة وتابع الانتهاء من تطوير دفعة جديدة من عربات الركاب لضمها لأسطول قطارات التشغيل اليومي للسكك الحديدية، والذي أصبح كل عرباته التي يتم تشغيلها على خطوط الهيئة إما جديدة أو مجددة، وذلك للاستمرار في تقديم خدمة مميزة لجمهور الركاب.

ووجه الوزير بعدم خروج أي عربة من الورش قبل أن تجرى المراجعة الكاملة لها، وأن تتم جميع أعمال العمرات الخاصة بالعربات (البسيطة والمتوسطة والرئيسية) بأعلى مستوى من الجودة.