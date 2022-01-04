سعر اليورو اليوم الثلاثاء

تأرجح سعر اليورو بين الارتفاع والانخفاض للشراء والبيع اليوم الثلاثاء الموافق 4-1-2022 أمام الجنيه المصرى لدى البنوك المصرية، وسط حالة من استقرار تشهدها أسعار معظم العملات الأجنبية أمام العملة الوطنية فى مستهل تعاملات الأسبوع الجارى.

سعر اليورو الثلاثاء 4-1-2022

تراوح شراء سعر اليورو بين 17.67 جنيه - 17.77 جنيه بينما تراوح سعر البيع بين 17.89 - 17.93 جنيه، وجاء بنك الإسكندرية فى مقدمة البنوك الأقل سعرًا لليورو رغم ارتفاعه من 17.677 جنيه لـ 17.729 جنيه للشراء، بينما تراجع سعر البيع من 17.944 جنيه لـ 17.933 جنيه، وارتفع سعر اليورو لدى البنك التجارى الدولى من17.7021 جنيه لـ 17.7537 جنيه للشراء، بينما تراجع سعر البيع من 17.9443 جنيه لـ 17.9333 جنيه.

وتراجع سعر اليورو لدى البنك المركزى المصرى من 17.8039 جنيه لـ 17.7772 جنيه للشراء ومن 17.9207 جنيه لـ 17.8939 جنيه للبيع، كما تراجع سعر اليورو "بنكنوت" ببنك مصر من 17.6795 جنيه لـ 17.7311 جنيه للشراء ومن 17.9216 جنيه لـ 17.9105 جنيه للبيع، بينما ارتفع سعر اليورو "تحويل" من 17.6794 جنيه لـ 17.7310 جنيه للشراء، وتراجع من 17.9215 جنيه لـ 17.9105 جنيه للبيع.

وتحرك بالسلب سعر اليورو "بنكنوت" لدى البنك الأهلى ليتراجع من 17.6795 جنيه لـ 17.6435 جنيه للشراء، ومن 17.9216 جنيه لـ 17.9105 جنيه للبيع، كما تراجع سعر اليورو "تحويل" من 17.6795 جنيه لـ 17.6435 جنيه للشراء، ومن 17.9216 جنيه لـ 17.9105 جنيه للبيع.

يذكر أن دول القارة الأوروبية تشهد موجة انتشار سريع لفيروس كورونا ومتحور أوميكرون بين مواطنيها لتتجاوز حجم الإصابات 200مليون إصابة منذ بداية عام 2020، وبخاصة فى خمس دول أوروبية هي فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة وإسبانيا وإيطاليا.