الإثنين 03 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السجن 10 سنوات لمتهم هدد والده بالأسلحة النارية بسوهاج

متهم
متهم

عاقبت محكمة جنايات سوهاج، الإثنين، كهربائى بالحبس 10 سنوات في القضية رقم 12067 لسنة 2021 جنايات مركز المنشأة؛ لقيامه بإحراز سلاح نارى واستعراض القوة ضد والده وتهديده باستخدام السلاح الناري.

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز، وعضوية المستشارين أحمد جلال سعد، وهانى محمد صبحى، وأمانة سر طه حسين.

تمكنت مديرية أمن سوهاج من ضبط ياسر.ص.ع، 37 سنة، كهربائى يقيم الزوك الغربية دائرة مركز المنشأة جنوب المحافظة عقب قيامه بإحراز سلاح نارى غير مرخص وإستعراض القوة به ضد والده صابر . ع . أ وتهديده باستخدام السلاح الناري.

تم تحرير محضرًا بالواقعة وإحالته للنيابة التي قررت حبسه وعقب انتهاء مدة حبسه الاحتياطى تم إحالة المتهم إلى محكمة التي أصدرت حكمها السابق.

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