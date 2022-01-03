الثلاثاء 04 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

بالأسماء.. إصابة 7 أشخاص باختناق في حريق مخبز سياحي بالبحيرة

حريق مخبز سياحي
حريق مخبز سياحي

استقبلت مستشفيات حوش عيسى ودمنهور التعليمي بالبحيرة، مساء الاثنين، 7 أشخاص مصابين بحالة اختناق وحروق متفرقة في أنحاء الجسم جراء نشوب حريق بمخبز أسفل منزل بقرية أبو الشقاف التابعة لمركز حوش عيسى. 

تم نقل المصابين لمستشفى حوش عيسى والمعاهد الطبى القومى بدمنهور لتلقى العلاج اللازم، وجاري عمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة.

وتلقى اللواء أحمد عرفات، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة حوش عيسى، يفيد بنشوب حريق داخل مخبز سياحي نتيجة ماس كهربائي بمنزل مكون من 6 طوابق بقرية أبو الشقاف، وعلى الفور انتقل ضباط المباحث وقوات الحماية المدنية والإسعاف، وتمت السيطرة على الحريق واخماده قبل امتداده للمنازل المجاورة.

المصابون هم شاكر الشحات عبدالله، 20 عاما، إدعاء إختناق، هادى شعبان مهدى، 21 عاما، إدعاء إختناق، سمبل السيد النواسانى، 37 عاما، حروق متفرقة بالجسم بنسبة 10٪، محمد على عبد الحليم، 35 عاما، حروق متفرقة بالجسم، محمد خميس محمد عبد الله، 16 عاما، حروق باليد اليسرى، آدم أحمد عيد، 21 عاما، إدعاء إختناق، محمد جبريل على، 24 عاما،  جرح باليد اليسرى وجروح بالوجه.

تم نقل المصابين لمستشفيات دمنهور وحوش عيسى المركزي، لتلقي العلاج اللازم، وجاري عمل الأسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

من ناحية أخرى شهدت محافظة البحيرة صباح اليوم، مصرع شخص وإصابة آخر إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين بالطريق الزراعى بدائرة مركز شرطة ايتاى البارود، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة داخل مستشفى ايتاى البارود، بينما تم نقل المصاب إلى ذات المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

تم تحرير المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة العامة.

مستشفيات الحماية المدنية الطريق الزراعي مصابين حادث تصادم

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