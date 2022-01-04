شهر التوعية بسرطان عنق الرحم.. إليك كل ما تريد معرفته عنه؟

شهر يناير هو شهر التوعية بسرطان عنق الرحم، الذي كان في يوم من الأيام سببًا رئيسيًا لوفاة النساء بالسرطان في الولايات المتحدة، ولكن اليوم أدى الفحص والوقاية إلى تقليل تأثير هذا النوع من السرطان بشكل كبير، ومع ذلك فإن أكثر من 13500 امرأة يتم تشخيصهن بسرطان عنق الرحم وتموت أكثر من 4200 بسبب المرض كل عام وفقًا للمعهد الوطني للسرطان.

تعد زيادة الفحص والوقاية من المكونات الرئيسية للجهود المبذولة لاستئصال سرطان عنق الرحم، نظرًا لأن جميع حالات المرض تقريبًا ناتجة عن عدوى فيروس الورم الحليمي البشري (HPV)، فإن اللقاحات التي تحمي من الفيروس يمكن أن تمنع الغالبية العظمى من الحالات، علاوة على ذلك يمكن أن تكشف اختبارات عنق الرحم المنتظمة وتؤدي إلى علاج المرض في المرحلة السابقة للتسرطن.

يعتبر سرطان عنق الرحم من بين عدد من السرطانات التي يمكن أن تسببها العدوى بمسببات الأمراض البكتيريا والفيروسات والطفيليات.

ماهو سرطان عنق الرحم؟

سرطان عنق الرحم هو مرض تنشأ فيه الخلايا السرطانية في عنق الرحم، والتي تربط الرحم بالمهبل، ويعد فيروس الورم الحليمي البشري دائمًا سببًا لسرطان عنق الرحم، ولهذا السبب تعد اللقاحات ضد الفيروس جزءًا مهمًا من استراتيجيات الوقاية من سرطان عنق الرحم.

وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) على ثلاثة لقاحات - Gardasil و Gardasil 9 و Cervarix - تمنع الإصابة بأنواع فرعية معينة من فيروس الورم الحليمي البشري بما في ذلك 16 و 18 ، وهما نوعان من فيروس الورم الحليمي البشري عالي الخطورة يسببان حوالي 70 بالمائة من سرطانات عنق الرحم.

في دراسة نُشرت في مجلة Cancer Epidemiology ، وهي مجلة تابعة للجمعية الأمريكية لأبحاث السرطان (AACR)، حقق الباحثون في أنواع عدوى فيروس الورم الحليمي البشري لدى 12514 امرأة تتراوح أعمارهن بين 15 و 45 عامًا.

وبحسب أطباء، فهناك نقص في الوعي العام والالتزام ببرامج التطعيم، لذا توصي مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) بالتطعيم للفتيات والفتيان الذين تتراوح أعمارهم بين 11 و 12 عامًا.

قالت ميليسا جيلكي، الكاتبة الرئيسية للمقالة والأستاذة المساعدة في كلية الطب بجامعة هارفارد ومعهد هارفارد بيلجريم للرعاية الصحية في بوسطن، إنه عادةً ما يتطور سرطان عنق الرحم ببطء بمرور الوقت، ومن التدابير الوقائية القوية الأخرى فحص عنق الرحم، وهو إجراء يتم خلاله جمع الخلايا من سطح عنق الرحم وفحصها.

يمكن أن يكشف اختبار عنق الرحم عن السرطان في مرحلة مبكرة، حينها ستكون نتائج العلاج أفضل، ويكتشف التشوهات محتملة التسرطن، والتي يمكن معالجتها بعد ذلك لمنعها من التطور إلى سرطان.