الإثنين 03 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

عالم

وزير الداخلية يكشف تورط نائب رئيس حركة النهضة التونسية فى قضايا إرهاب

وزير الداخلية التونسي
وزير الداخلية التونسي توفيق شرف

كشف وزير الداخلية التونسي توفيق شرف، اليوم الاثنين، عن تورط النائب نور الدين البحيري نائب رئيس حركة النهضة الإخوانية في قضايا إرهابية ومنح الجنسية التونسية لأفراد أجانب.

وقال توفيق شرف الدين خلال مؤتمر صحفي مساء اليوم، من العاصمة التونسية، إنه تم تقديم الرعاية الصحية لنور الدين البحيري، مؤكدا أن قرار الإقامة الجبرية المفروضة عليه استند إلى أسس قانونية وبناء على شبهات جدية تتعلق بتقديم جوازات سفر لأشخاص بطريقة غير قانونية.

وأوضح وزير الداخلية التونسي، أن إيقاف القيادي بحركة النهضة كان بسبب وجود شبهة في قضية إرهابية، حيث منح أشخاصًا من بينهم فتاة سورية، الجنسية التونسية دون أي موجب قانوني.

وكشف توفيق شرف الدين عن قيام البحري بتحركات مشبوهة بعد وجود شبهات جدية  في تقديم وثائق وتسريب جوازات سفر بطريقة غير قانونية في سفارة تونس بفيينا وتسليم جنسيات بطريقة غير قانونية.

وأضاف وزير الداخيلة التونسي "أمام وجود شبهة "إرهاب" في الملف، كان لزامًا عليّ إعلام النيابة العمومية، لكن تعطل الإجراءات القضائية دفعني لاتخاذ قراريْ فرض الإقامة الجبرية".

وبحسب وزير الداخلية قام البحيري نائب رئيس حركة النهضة بتسريب جنسيات بطريقة غير قانونية لثلاثة أشخاص لهم شبهات إرهابية، في يناير 2013، قبل أسابيع من اغتيال السياسي التونسي شكري بلعيد.

وحذر وزير الداخلية التونسي من أنهم لن يتسامحوا مع من يحاول إدخال المؤسسة الأمنية في التجاذبات السياسية، مشددا على أن قرارات الإقامة الجبرية التي أقرتها الوزارة بحق بعض الشخصيات تستند إلى نصوص قانونية وليست عبثية.

وقال وزير الداخلية التونسي خلال المؤتمر، إن العديد جنح إلى إدخال المؤسسة الأمنية في تجاذبات سياسية وهو ليس مستعدا لأي عودة للوراء بالمؤسسة الأمنية مضيفا "لن نتسامح مع من يبحث في إرجاع المؤسسة الأمنية إلى أي تجارب سياسية".

وزير الداخلية التونسي توفيق شرف نور الدين البحيرى حركة النهضة الاخوانية الإقامة الجبرية الجنسية التونسية

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