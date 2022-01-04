المنتخب وأفريقيا.. تعرف على حظوظ أبراج نجوم حراسة المرمى

أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية، والتي من المقرر إقامتها في الكاميرون خلال الفترة من 9 يناير حتى السادس من فبراير عام 2022.

ويسعى لاعبو المنتخب لتحقيق اللقب من أجل مصالحة الجماهير وبث الاطمئنان في قلوب المصريين من أجل تحقيق حلم الوصول لنهائيات كأس العالم للمرة الثانية على التوالي.

وكان قد استقر المدير الفني كارلوس كيروش، على اصطحاب 25 لاعبًا لقائمة المنتخب لخوض مباريات الكان في الكاميرون، من بينهم 4 حراس مرمي، وهم: محمد الشناوي، محمد أبو جبل، محمد صبحي، محمود جاد.

وبعيدًا عن فنيات اللاعبين، يمكن لتوقعات الأبراج الفلكية أن تخبرنا ببعض حظوظ اللاعبين، ففي السطور التالية نرصد ماذا تحمل توقعات علم الفلك لحراس مرمى المنتخب وفقًا لخبيرة الأبراج جاكلين عقيقي.

محمد أبو جبل:

يُعتبر حارس نادي الزمالك محمد أبوجبل من الركائز الأساسية لمنتخب مصر، حيث ساهم في تحقيق الكثير من البطولات مع نادي الزمالك.

ولد حارس نادي الزمالك، محمد أبوجبل في التاسع والعشرون من 1989، حيث ينتمي لمواليد برج الدلو، فوفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج العراقية جاكلين عقيقي، يعيش مولود برج الدلو حالة من الاستقرار على الصعيد المهني، الأمر الذي يساهم في تحقيق الكثير من النجاحات.

محمد الشناوي:

يُعد محمد الشناوي حارس النادي الأهلي، من الأعمدة الأساسية للمنتخب، فهو من مواليد 18 ديسمبر عام 1988، حيث ينتمي لبرج القوس، الذي يعيش على من التذبذب على المستوى الفني والمهني.

محمد صبحي:

حالة من التألق يعيشها النجم محمد صبحي حارس نادي فاركو المعار من نادي الزمالك، فهو الحارس الثالث بقائمة حراس المنتخب الوطني.

محمد صبحي من مواليد 15 يوليو عام 1999، والذي ينتمي لبرج السرطان، الذي يعيش حالة من التألق على الصعيد المهني والعاطفي، فمن المحتمل أن تشهد بطولة الامم الأفريقية ولادة حارس كبير.