الإثنين 03 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

فى إطار «حياة كريمة».. وزيرة التضامن تطلق وحدة اجتماعية غدًا

نيفين القباج وزيرة
نيفين القباج وزيرة التضامن

تشهد نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، غدًا، فعالية إطلاق قافلة وافتتاح الوحدة الاجتماعية ووحدة مكافحة الإدمان بمنطقة سن العجوز بالسادس من أكتوبر، في إطار توجيهات القيادة السياسية بتوفير حياة كريمة للمواطنين.

وقالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الدولة تنفذ البرنامج القومي لتطوير الريف المصري ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية بالقرى الفقيرة وتوفير الخدمات الأساسية بها، موضحة ان المبادرة تشمل تطوير 4500 قرية في 160 مركزًا بـ20 محافظة خلال ثلاث سنوات، حيث تستهدف تغطية 58% من السكان بالمزايا المتنوعة المتوقع أن يوفرها البرنامج.

 المستهدفون من حياة كريمة

-الأسر الأكثر احتياجاً في القرى والمراكز المستهدفة.

-الأشخاص ذوو الهمم.

-الأيتام والأطفال

-الشباب القادر على العمل

-كبار السن والنساء المُعيلات والمطلقات المتطوعين.

وأشارت وزارة التضامن إلى أن حياة كريمة تعمل على الارتقاء بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي والبيئي للأسر المستهدفة في القرى والمحافظات المستهدفة، كما تعمل على التخفيف عن كاهل المواطنين في الريف والمناطق العشوائية في الحضر، كذلك التنمية الشاملة للتجمعات الريفية الأكثر احتياجا للقضاء على الفقر متعدد الأبعاد لتوفير حياة كريمة مستدامة.

وزارة التضامن الاجتماعي حياة كريمه مكافحة الإدمان ذوي الهمم القيادة السياسية المناطق العشوائية الريف المصري تطوير الريف المصري نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي

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