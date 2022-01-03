الإثنين 03 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الصحة

دراسة: شاى الماتشا يخفض الكوليسترول ويكافح الخلايا السرطانية

شاي الماتشا
شاي الماتشا

أظهر بحث أجراه مركز البحوث الطبية التابع لجامعة سالفورد في بريطانيا، أن الشاي الأخضر الياباني "ماتشا" يقلل بشكل كبير من معدلات انتشار الخلايا السرطانية، فضلا عن دوره في تقليل مستويات الكوليسترول المرتفعة.

ووجد الباحثون أن بعض مضادات الأكسدة المتواجدة في الشاي الأخضر الياباني لديها تأثيرات وقائية ضد السرطان، وذلك من خلال جمع النتائج المتوصل إليها من سلسلة اختبارات أجريت باستخدام الأنماط الأيضية المختلفة للخلايا السرطانية في الثدي عند تناول "شاى الماتشا".

وأوضح الدكتور مايكل ليسانتي أستاذ الطب التحويلي أن شاي "ماتشا" الأخضر هو منتج طبيعي يستخدم كمكمل غذائي، حيث يمتلك إمكانات علاجية عديدة، على الرغم من أن الآلية الجزيئية التي يعتمد عليها هذا النوع من الشاى ما تزال غير معروفة بشكل كبير، مضيفا أن الباحثين وجدوا أن "شاى الماتشا" الياباني يعمل على تثبيط عملية التمثيل الغذائي المؤكسدة في الميتوكوندريا (غشاء الخلايا)، أو بعبارة أخرى، يمنع الخلايا السرطانية من "إعادة التزود بالوقود، وبالتالي تقل فعاليتها وتموت".

وأظهرت نتائج الدراسة توافقا مع فكرة أن شاي "الماتشا" يمتلك إمكانات علاجية كبيرة، متمثلة في إعادة برمجة عملية التمثيل الغذائي للخلايا السرطانية في الجسم، كما تظهر الأبحاث أنه من خلال دعم الجهاز المناعي، يتمتع الشاى الأخضر (ماتشا) بصفات تطيل عمر الإنسان، كما يمكن لمضادات الأكسدة القوية أن تساعد في درء مجموعة من الأمراض، بما في ذلك أمراض القلب وهشاشة العظام، فضلا عن الأمراض المزمنة الأخرى، إلى جانب الاستفادة الكبيرة لحالات ارتفاع الكوليسترول في الدم من شاي "الماتشا"، حيث أظهرت النتائج أن مضادات الأكسدة المتواجدة في هذا النوع من الشاي الأخضر تقلل من تركيزات البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL)، والمعروف بالكوليسترول الضار، وذلك عن طريق تنظيم مستقبلات هذا النوع من الكوليسترول.

البحوث الطبية بريطانيا الشاى الاخضر مستويات الكوليسترول الخلايا السرطانية ماتشا اليابان

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