الإثنين 03 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

الإفتاء ترد على سائلة: وضعت برفيوم بعد الوضوء فهل يؤثر على الصلاة؟

وضع البرفيوم
وضع البرفيوم

تلقت دار الإفتاء المصرية عبر البث المباشر الذي تجريه على صفحتها على "فيسبوك" سؤالا من سائلة تقول: "عندما أنتهى من الوضوء أقوم بوضع برفيوم، فهل هذا ينقض الوضوء عند التوجه إلى الصلاة أم ماذا أفيدوني؟.

من جانبها، قالت الإفتاء، إن البرفيوم والمسك ودهن العود وغيرها من الروائح الطيبة فهذا لا حرج فيها، بل بالعكس فهذه من أنواع التطيب التي أمرتنا بها الشريعة الإسلامية، وإن يتوجه الشخص للصلاة بوضع هذه الروائح فهذا شىء جميل وليس به شىء، ووضع هذا البرفيوم لا يؤثر على الوضوء ولا ينقضِه. 

وأضافت الدار أن الأصل في الأعيان الطهارة، والبرفيوم طاهر، حيث إنه معد للتنظيف والتَطْييبِ، ومن ثَمَّ يكون استعمالُهَ جائزًا شرعًا، ولا تأثير لاستعمالها على نقضِ الوضوء، حيث إن نسبة الكحول التي بها قليلة، ومعروف أن البرفيوم يتكون من الماء والمادة العطرية والكحول يعد من الأعيان الطهارة.

طريقة التواصل مع دار الإفتاء 

حددت الإفتاء طرق التواصل لطلب الفتاوى، ومن داخل مصر يمكن الاتصال من التليفون الأرضي أو المحمول بالرقم المختصر «107»، وتعمل هذه الخدمة من 9 صباحًا حتى 9 مساءً يوميًّا عدا الجمعة، كما يمكن الاتصال عن طريق التليفون التالي 0020225970400 من خارج مصر، وتعمل هذه الخدمة من 9 صباحًا حتى 9 مساءً يوميًّا عدا الجمعة فاكس: 25926143، مع ترك رقم الهاتف في نهاية الرسالة.

كما تبث عبر صفحتها على موقع «فيسبوك» يوميًا من الأحد حتى الأربعاء، من خلال نخبة من أكفأ علماء الدار المتخصصين في الدراسات الشرعية، للرد على كل الأسئلة والاستفسارات الخاصة بالمسلمين في أنحاء العالم، كما تقوم بمناقشة بعض القضايا المجتمعية وتقدم معالجة لها، إضافة إلى الفتاوى المتخصصة التي تصدرها، سواء المتعلقة بالرياضة أو الأقليات المسلمة أو المسنين. 

دار الافتاء المصرية الوضوء الصلاة المسك الروائح الطيبة الشريعة الإسلامية البرفيوم طاهر الكحول

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