سيدة تقتل ابنها ضربا بمساعدة عشيقها بحدائق حلوان.. تجديد حبس

جدد قاضي المعارضات بمحكمة حلوان، اليوم الإثنين، حبس متهمة وعشيقها، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات لاتهامهما بقتل ابن الأولى، في منطقة حدائق حلوان.

تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على "د.ن.أ"، 26 عاما وعشيقها "س.ن.ع" 29 سنة، المقيمين بشارع جمال عبد الناصر بحدائق حلوان التابعة لدائرة قسم شرطة المعصرة، لتعديهما بالضرب على ابنها حتى الموت ثم قاما بدفنه بمقابر أبو دحروج التابعة لدائرة قسم شرطة حلوان، بمدافن مملوكة لسيدة تدعى "م.م.م" دون إذن الجهات الحكومية.

كانت قد وردت معلومات إلى وحدة مباحث قسم شرطة المعصرة برئاسة المقدم محمد مجدي، رئيس المباحث، ومعاونيه الرواد كريم عبد العاطي وحسام وجدي، تفيد بقيام أم بدفن ابنها دون إذن الجهات الحكومية، وبإجراء التحريات تبين أن الطفل لم يتم قيده أو استخراج شهادة ميلاد له، وأضافت التحريات أن الطفل تعرض للضرب من قبل الأم وعشيقها حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

وبعد تقنين الإجراءات تم ضبط الأم وعشيقها ومالكة المدفن، وبمواجهتهم أقروا بجريمتهم، وتحرر المحضر اللازم وجارٍ العرض على النيابة العامة.