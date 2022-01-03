الإثنين 03 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

سيدة تقتل ابنها ضربا بمساعدة عشيقها بحدائق حلوان.. تجديد حبس

حبس
حبس

جدد قاضي المعارضات بمحكمة حلوان، اليوم الإثنين، حبس متهمة وعشيقها، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات لاتهامهما بقتل ابن الأولى، في منطقة حدائق حلوان.

تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على "د.ن.أ"، 26 عاما وعشيقها "س.ن.ع" 29 سنة، المقيمين بشارع جمال عبد الناصر بحدائق حلوان التابعة لدائرة قسم شرطة المعصرة، لتعديهما بالضرب على ابنها حتى الموت ثم قاما بدفنه بمقابر أبو دحروج التابعة لدائرة قسم شرطة حلوان، بمدافن مملوكة لسيدة تدعى "م.م.م" دون إذن الجهات الحكومية.

كانت قد وردت معلومات إلى وحدة مباحث قسم شرطة المعصرة برئاسة المقدم محمد مجدي، رئيس المباحث، ومعاونيه الرواد كريم عبد العاطي وحسام وجدي، تفيد بقيام أم بدفن ابنها دون إذن الجهات الحكومية، وبإجراء التحريات تبين أن الطفل لم يتم قيده أو استخراج شهادة ميلاد له، وأضافت التحريات أن الطفل تعرض للضرب من قبل الأم وعشيقها حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

وبعد تقنين الإجراءات تم ضبط الأم وعشيقها ومالكة المدفن، وبمواجهتهم أقروا بجريمتهم، وتحرر المحضر اللازم وجارٍ العرض على النيابة العامة.

منطقة حدائق حلوان التحقيقات متهمة حبس محكمة حلوان قاض المعارضات القبض

رئيس التحرير

وائل لطفي

سنة التصنيع

الأكثر قراءة

«الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة.. وتُحذر المواطنين

كيف تصدرت مصر الشرق الأوسط في إنتاج البترول؟

موعد إجازة عيد الميلاد المجيد 2022.. ومواعيد اجازة البنوك

وفاة الإعلامى إبراهيم حجازى بعد صراع مع المرض

توزيع 200 مليون وجبة.. رئيس الوزراء يتابع منظومة التغذية المدرسية

رابط أسرع.. موقع تسجيل لقاح كورونا التابع لوزارة الصحة والسكان المصرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد محمود عمارة

التعليم بين التطوير والتدمير

حسين دعسة

النازية تعود إلى القارة السوداء.. الفن والثقافة السر

محمود خليل

الأمة تهتف بحياة الزعيم الوطنى «القريب من الله»

محمد العسيري

لماذا تبنى «حياة كريمة» كل هذه المستشفيات؟

مؤمن المحمدي

صنداونز

جمال-أسعد

عيد سعيد على كل المصريين

لواء. محسن الفحام

الرئيس والتنمية وحقوق الإنسان

لواء.حمدى البطران

الفرنسى والجارية «5»

صور

قرعة كأس الرابطة

جنازة ابراهيم حجازى

رجال الشرطة يساعدون المواطنين لمواجهة الطقس السيئ

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: إسرائيل تُضاعف الاستيطان للهروب من استحقاقات السلام

المنظمات الأهلية الفلسطينية تطالب بانتخابات موحدة للبلديات

«بينيت» يطالب الإسرائيليين بتلقى اللقاح وارتداء الأقنعة