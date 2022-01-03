حجز فكرى الهوارى 24 ساعة على ذمة التحريات فى الإساءة لمؤسسات الدولة

قررت النيابة العامة بالشيخ زايد، اليوم الإثنين، حجز فكرى الهوارى، مدير سلسلة أسواق شهيرة، في اتهامه بالإساءة لبعض الشخصيات ومؤسسات الدولة عبر فيديوهات تم تسجيلها له- لمدة 24 ساعة على ذمة تحريات الأجهزة الأمنية.

وأمرت جهات التحقيق بالتحفظ على فيديوهات الواقعة، وعرضها على خبراء الإذاعة والتليفزيون لفحصها وكتابة تقرير وافٍ عنها لبيان مدى صحتها من عدمه، وتجري النيابة العامة بالشيخ زايد، اليوم الاثنين، تحقيقات موسعة مع فكري الهواري، مدير سلسلة محلات تجارية كبرى، عقب إلقاء القبض عليه بتهمة الإساءة لمؤسسات الدولة.

- تفاصيل القبض على فكرى الهوارى

وكشفت مصادر عن التفاصيل الكاملة للقبض على فكري الهواري، وتبين أن المتهم يخضع للتحقيق منذ مساء أمس بسراي النيابة، وما زالت التحقيقات مستمرة حتى الآن، حيث تتم مواجهته بعدد من مقاطع الفيديو والمقاطع الصوتية المتداولة له.

وكانت قد انتشرت مقاطع فيديو وتسجيلات صوتية مؤخرًا للمتهم يوجه فيها الإساءة لبعض الموظفين العموم، مؤكدًا، في حديثه الذي تسرب على يد أحد أصدقائه، أن لديه نفوذا واسعا لدى العاملين بمؤسسات الدولة.

وألقت قوات الأمن القبض على "الهواري" عقب تقنين الإجراءات القانونية، ويواجه اتهامات بادعاء استغلال النفوذ والإساءة للعاملين بمؤسسات الدولة.

المتهم ينكر جميع التهم المنسوبة إليه

وبمواجهة المتهم أنكر جميع التهم المنسوبة إليه، ونفى علاقته بالتسريبات التي تُسيء لمؤسسات رفيعة المستوى من خلال ادعاءات كاذبة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وقال المتهم التحقيقات إن مقاطع الفيديو المسربة تم قصها وبترها والإضافة عليها ببرامج صوتيات حديثة والتلاعب بها لتظهر بهذا الشكل، بالإضافة إلى أنه تم تسجيلها خلسة من خلال أحد الأشخاص الذين تربطهم به علاقة صداقة قوية، وتحولت مؤخرًا لخلاف، مما دفع الآخر لابتزازه بسبب التنافس على مجلس إدارة نادي الشيخ زايد.