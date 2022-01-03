«دفاع الشيوخ»: قانون العمل الجديد يحقق للعامل حياة مستقرة وأجر عادل

أكد اللواء طارق نصير وكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشيوخ، ان مشروع قانون العمل الحالي ١٢ لسنة ٢٠٠٣ أصبح لا يتماشي مع رؤية مصر الحديثة فضلا عن القصور في بعض المواد وعدم التنسيق فيه مع قوانين التأمينات الإجتماعية وأيضا قانون الطفل .

جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها في الجلسة العامة اليوم بمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق.

وأضاف نصير ان القانون المعروض اليوم يعالج السلبيات وخاصة الاختلال في التوازن بين مصالح لعملية الإنتاجية حيث يجدد تطلعات الدولة وتستقر علاقة العمل بين أصحاب العمل والعمال لتحقيق الاستقرار والسلام الاجتماعي وزيادة الإنتاج.

وأشار اللواء طارق نصير أن القانون المعروض يعمل على تحقيق التوازن والعدالة في بالحفاظ للعامل على حقوقه من توفير حياة مستقرة وأجر عادل ورعاية اجتماعية و تأمينية ، كما انه يحفز الشباب على العمل بالقطاع الخاص دون قلق أو تخوف ويحقق الأمان الوظيفي للعامل، لأنه يشمل إلغاء الفصل التعسفي للعمال الا بعد الرجوع الي المحكمه العماليه ووضع ضمانات منضبطة لإنهاء علاقة العمل، مما يضمن حقوقهم ، كما يطمئن المستثمرين على استمرارية أعمالهم ، ويضمن تحقيق مبدأ هام وهو ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر المصري والاجنبي وتحفيز العاملين على بذل الجهد .

ووافق نصير علي القانون المعروض من حيث المبدأ لأنه يصل بالدولة الى أفاق رحبة من التعاون والتفاهم والتشاور لتحقيق المصلحة المنشودة لكل طرف وليس لطرف علي حساب الأخر.

ووافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على المواد من 20 وحتى 29 من المواد بمشروع قانون العمل الجديد والتي تتعلق بعمليات التدريب.

ويتضمن قانون العمل الجديد العديد من المزايا للموظفين بالقطاع الخاص، حيث أن القانون شمل إلغاء استمارة 6 باعتبارها سبب رئيسي في مشاكل الفصل التعسفي في السنوات الأخيرة.