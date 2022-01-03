الإثنين 03 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

غدًا.. صرف معاشات يناير من البريد لأقل من 2000 جنيه

المعاشات
المعاشات

تبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، غدا الثلاثاء، صرف معاشات يناير 2022 من مكاتب البريد لمن يتقاضى أقل من 2000 جنيه.

وأكدت الهيئة، أنه تم تقسيم المستفيدين من المعاشات إلى شرائح منعا للتزاحم والتكدس، ومن المقرر صرف الشريحة الثالثة التى  تحصل على أقل 3000 جنيه من الأربعاء إلى الخميس القادمين، على أن يتم صرف باقى الشرائح على التوالي.

وأوضحت أنه سيتم الانتهاء من صرف الشريحة الأولى والتى تتقاضى أقل من 1000 اليوم الإثنين.

وبدأت الهيئة فى صرف معاشات يناير من ماكينات الصرف الآلية، السبت الماضي الأول من الشهر.

ووفقا لقانون التأمينات والمعاشات الجديد، فقد تم تخصيص الخط الساخن 16217  لاستعلام أصحاب المنشآت بالقطاع الخاص عن رصيد المنشأة وسداد الاشتراكات التأمينية، بالإضافة إلى الاستفسار عن جميع الخدمات التأمينية.

وأشارت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي إلى أنه يتم صرف المعاشات من خلال أى جهة من الجهات الآتية تبعاً لما تقرره الجهة الملتزمة بالمعاش​ وهى:-

-   كارت ميزة أو حساب فضى معاشات (مكاتب هيئة البريد).

- بنوك القرى.

- بنك ناصر الاجتماعي.

-  كارت ميزة أو حساب توفير (البنوك التجارية) 

- الحسابات الجارية بالبنوك وماكينات الصرف الآلي التابعة لها.​
 

وتتيح الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، 15 استعلاما عبر بوابة مصر الرقمية وهى:-

- الرقم التأميني.

- بيانات رخصة مركبة.

- مدة تأمينية.

- الاستقطاعات الخاصة بالمؤمّن عليه.

- مدد الاشتراك في التأمين الاجتماعي.

-الاستعلام عن الأجور الخاصة بكل مدة في التأمين الاجتماعي.

-البيانات الأساسية لملف المعاش.

-المعاش المنصرف للقائم بالصرف.

 - المعاشات المستحقة للمستفيد. 

- الاستقطاعات للقائمين بالصرف. 

 -رصيد حساب "مركبة أو أكثر" للمالك.

-رصيد المؤمن عليه للعاملين بالخارج.

- سداد العاملين بالخارج.

 بيانات "مركبة أو أكثر" للمالك.

- رصيد حساب سيارة.

القطاع الخاص بنك ناصر الاجتماعي مكاتب البريد صرف المعاشات الخط الساخن هيئة البريد

رئيس التحرير

وائل لطفي

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