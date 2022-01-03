الإثنين 03 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

بعد تشكيل هيئة مكتبه.. انطلاق مهام مجلس إدارة اتحاد الكتَّاب الجديد

الكاتب مختار عيسى
الكاتب مختار عيسى

تبدأ مهام مجلس إدارة إتحاد الكتَّاب الجديد من اليوم، بعدما تم تشكيل هيئة المكتب، وتم اختيار علاء عبد الهادي، رئيسًا، الكاتب مختار عيسى نائبًا للرئيس، والشاعر زينهم البدوي سكرتيرًا عامًا لاتحاد الكتاب والشاعر السيد حسن أمينا للصندوق.

وصعد إلى مجلس إدارة الاتحاد في الانتخابات التي أجريت الجمعة الماضية 4 أعضاء من جبهة الإصلاح والتغيير، وهم: الشاعر أحمد سويلم، الدكتور شريف الجيار، والدكتورة زينب العسال، والشاعر سعيد شحاته، مما يعد خطوة جيدة لعودة الاتحاد إلى مكانته، ومستقبله، وتصحيح ما حدث من قبل، والوقوف بجوار الجمعية العمومية.

وفاز في انتخابات اتحاد الكتاب التي أجريت الجمعة الماضية، كل من: «محمد علاء عبد الهادي، إبراهيم محمد على يعقوب، أحمد إبراهيم أحمد جاد، أحمد محمد سويلم، بسيم عبد العظيم عبد القادر، رانيه حسن أبو العينين، زينب إبراهيم محمد العسال، سعيد حامد عبد السلام شحاتة، السيد محمد أحمد حسن، شريف سعد محمد الجيار، علا بركات محمد بركات، مختار عيسي أحمد عيسي، نجوي عبد العال سيد رفاعي، هشام عبد الحميد الدشناوي، زينهم السيد على حسين البدوي».

ومن المقرر أن تجرى انتخابات التجديد النصفي لباقي أعضاء المجلس في مارس المقبل، بعدما تنتهي مدة الـ15 عضوًا بالمجلس الأخرين، حيث أنه يتشكل من 30 عضو.

مجلس إدارة إتحاد الكتاب علاء عبد الهادي لكاتب مختار عيسى نائبا للرئيس جبهة الإصلاح والتغيير الشاعر أحمد سويلم

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