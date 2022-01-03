مؤلف «تقلها دهب»: «كنت متأكد من ردود الفعل»

تصدرت حكاية "تقلها دهب" من مسلسل "إلاّ أنا" محركات البحث (جوجل)، حيث تحكي القصة الجديدة أبطال الأوليمبياد وهن البطلة فريال أشرف بطلة الكاراتيه وتجسده هند عبدالحليم، أما سارة عبدالرحمن فتقدم شخصية هداية ملاك بطلة التايكوندو الحاصلة على الميدالية البرونزية، أما هلا السعيد تقدم شخصية سمر حمزة المصارعة التي شاركت في أوليمبياد طوكيو الأخيرة، وذلك خلال حكاية "تقلها دهب" من مسلسل "إلا أنا"، التي تسلط الضوء على البطلات المصريات في الأوليمبياد.

وأكد الدكتور حسن كمال، مؤلف حكاية "تقلها دهب"، أنه منذ أن وقع عقد كتابة أول مسلسل درامي مع شركة أروما ستوديو، وأنه كان يتوقع أن يكونا العمل مختلف ومفاجئ للجميع.

وتابع كمال في تصريحات خاصة لـ"الدستور" قائلًا: "زي ما توقعت بالظبط ورد الفعل من الناس فرحت بيه، واتبسطت إنهم مقدرين البطلات اللي تقلهم دهب فعلًا وقدروا يحققوا لمصر، يكونوا ابطال وقد المسؤولية".

وأضاف الكاتب والسيناريست الدكتور حسن كمال مؤلف حكاية “تقلها دهب”، أن سعيد جدًا بهذه التجربة التي لاقت استحسان كبير لدى المشاهدين، والأبطال الحقيقيون.

تقلها دهب

حكاية "تقلها دهب" من مسلسل "إلاّ أنا" التى يتم تصويرها حاليًا مستوحاة من حياة بطلات مصر فريال أشرف وهداية ملاك وسمر حمزة وإصرارهنّ وعزيمتهنّ على عمل كيان ورفع اسم مصر عاليًا، وبدأت قناة "dmc"، مساء السبت الماضى عرض حكاية "تقلها دهب" وهى التاسعة والأخيرة ضمن الموسم الثانى من مسلسل "إلا أنا".

المسلسل يشارك في بطولته منال سلامة، هند عبدالحليم، سارة عبدالرحمن، هلا السعيد، ياسر علي ماهر، شريف حلمي، ماجد أباظة وسمير بدير، وفكرة وقصة الكاتب يسري الفخراني، وإخراج أحمد يسري، وكتب الحكاية حسن كمال.