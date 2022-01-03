وزير النقل: الانتهاء من توسعة أوتوستراد المعادي مرورا بطريق السخنة

أجرى الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، اليوم، يرافقه رئيس وقيادات الهيئة العامة للطرق والكبارى جولة تفقدية بمواقع العمل بمشروع التطوير الشامل للطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى، حيث بدأت الجولة بتفقد المسافة من أوتوستراد المعادي مرورا بطريق السخنه فالقاهره الجديدة فطريق القاهرة /السويس فطريق القاهرة /الاسماعيلية فطريق بلبيس الصحراوي فمنطقة وكوبري عدلي منصور ثم مدينة السلام فمنطقة المرج والخصوص حتى طريق شبرا بنها الحر ومحور الفريق العصار والتي تم الانتهاء من أعمال التوسعة بها ثم تفقد الوزير المسافة من محور الفريق العصار حتى طريق الإسكندرية الزراعي حيث يتم تنفيذ الأعمال على مدار الساعة لتطوير وتوسعة تقاطع الطريق الدائري مع طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي وجاري الانتهاء منه.

ووفقا لما جاء فى بيان وزارة النقل، توجه الوزير لمتابعة أعمال التنفيذ في المسافة من المريوطية حتى الأوتوستراد بطول 12 كم حيث تم الانتهاء من أعمال تطوير تقاطع الطريق مع الأوتوستراد، بنسبة 100% والتي شملت توسعة كوبري الأوتوستراد والمطالع والمنازل التي تربط الكوبري بطريق الأوتوستراد وفصل الطريق السطحي المتجه إلى مدينة نصر عن الكوبري العلوي المتجه إلى حلوان كما تم الانتهاء من التوسعة فى القطاع من الأوتوستراد حتى تقاطع محور الحضارات حيث وجه الوزير بسرعة رصف تلك المسافة وفتحها للمرور وكذلك متابعة اللمسات النهائية للانتهاء من أعمال توسعة كوبري المنيب العلوي على النيل بطول 1 كم ليصبح 8 حارات كل اتجاه بدلًا من 4 حارات، حيث يتم إنشاء كوبري جديد بالكامل شمالًا وجنوباً، إلى جانب كوبرى المنيب الحالى وحيث بلغت نسبة تنفيذه 99 % وتوجه بعدها وزير النقل يتفقد أعمال تنفيذ محور الجزائر وربطه بالطريق الدائري بعدد 2 مطلع و2 منزل حيث تم الانتهاء من تنفيذ المنزل القادم من الكورنيش متجهاً الى البساتين.

كما تابع الوزير الأعمال الجارية في تقاطع الكورنيش مع الطريق الدائري حيث تم استحداث مطلع للقادم من حلوانمتجهاً الى القاهرة الجديدة وكذلك متابعة إنشاء عدد 2 مطلع ومنزل واحد لربط البحر الأعظم بالطريق الدائري لخدمة كافة اتجاهات الحركة المرورية بالمنطقة ومتابعة ربط الطريق الدائري بمحور الزمر.

ووجه وزير النقل بسرعة الانتهاء من اعمال ربط المحور بالطريق الدائري ثم تفقدأعمال تطوير تقاطع الدائري مع شارع عثمان محرم حيث يتم تنفيذ عدد 2 مطلع و2منزل تسهيلًا لحركة تنقل المواطنين وشدد على تنفيذالاعمال وفقا لقياسات الجودة العالية.