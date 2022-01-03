محافظ مطروح يتفقد مبنى تراخيص المرور بسيوة تمهيدا لافتتاحه

تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الاثنين، خلال زيارته الميدانية لواحة سيوة وحدة التراخيص بمدينة سيوة بحضور النائبه فتحية السنوسي عضو مجلس النواب والاستاذ محمد بكر رئيس مدينة سيوة وعدد من مشايخ واهالي سيوة.

جاء ذلك للوقوف على نسب التنفيذ والاسراع بها استعدادا لافتتاحه مع الاحتفالات بأعياد الشرطة يوم 25 يناير المقبل وتيسر الخدمات المرورية لاهالى الواحة.

وتفقد محافظ مطروح مستشفى سيوة المركزى للاطمئنان على الخدمات المقدمة وانتظام الأطقم الطبية من الأطباء والتمريض وتوافر الأدوية، موجها برفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفى مع الاستعداد لاقامة مهرجان التمور بسيوة.

وتابع محافظ مطروح الاستعدادات لإقامة مهرجان التمور بسيوة حيث تفقد منطقة إقامة المهرجان بالقرية الأولمبية.

كما تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح محافظ مطروح أعمال تطوير منطقة فطناس السياحة ويلتقى طلبة المعهد الأزهرى ويجري حوارا ابويا معهم، مؤكدًاعلى الاهتمام بقطاع السياحة.

وأشاد محافظ مطروح خلال تفقده عددا من المنشآت السياحية بالواحة بالعمل بها والعمل على تطوير الأداء بما يسهم في استيعاب والاستقبال اللائق مع زيادة الحركة السياحية بالواحة.

واطمئن محافظ مطروح علي سير العمل والخدمات المقدمة للمواطنين، من علاج طبيعي، وصرف كروت تكافل وكرامة ، والمعاشات ، والدورات التدريبية في مجال التفصيل والخياطة والتطريز وحضانة الطفل. في مبنى إدارة التضامن الاجتماعى.

يأتي ذلك استمرارا للجولات الميدانية ومتابعة تنفيذ الأعمال والاطمئنان على توفير و تيسير الخدمات المقدمة للمواطنين في المجالات المختلفة.

وكان قد تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح في ديسمبر ٢٠٢١، إدارة مرور مطروح للاطمئنان على تيسير الإجراءات المقدمة للمواطنين يرافقه اللواء هشام ابو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح والعميد محمد البندارى مدير إدارة مرور مطروح.

واطمئن محافظ مطروح من المواطنين على تيسير الاجراءات المقدمة سواء أعمال الفحص واستخراج التراخيص او الحصول على الرخصه وتسجيل البيانات وغيرها.

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