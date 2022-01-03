لتمييز والدهم له.. المشدد 15 سنة لأخوين قتلا شقيقهما بمساعدة سيدة في الشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق، اليوم الإثنين، بمعاقبة شقيقين وسيدة بالسجن المشدد 15سنة، لإدانتهم في القضية رقم 6927 لسنة 2021 جنايات مركز شرطة أبو حماد، بقتل شقيق المتهمين الأول والثاني بسبب خلافات بينهم بدائرة مركز أبو حماد.

تعود أحداث القضية لشهر مارس من العام المنقضي، عندما أحالت النيابة العامة كلا من " ع . ع . ال " 34 عاما عامل، ومقيم إحدى قرى مركز أبو حماد، وشقيقه "خ . ع . ال"، والمقيم بمدينة العاشر من رمضان، و " م . أ . ب " 19 عاما، ربة منزل، ومقيم بدائرة مركز أبو حماد، و " ص . غ . ع " ربة منزل ومقيمة أبو حماد ، للمحاكمة الجنائية في واقعة اتهامهم بقتل " أ . ع . ال " شقيق المتهمان الأول والثاني، مع سبق الإصرار والترصد بأن عقدوا العزم وبيتوا النية علي قتله ، وأعدوا لذلك الغرض أسلحة بيضاء " شوم ، سكين" ، وكمنوا له في المكان الذي أيقنوا حضوره إليه وما أن أبصرهم المجني عليه حاول الفرار منهم ، فقاموا بالعدو خلفه ولحقوا به وانهال عليه المتهمان الأول والثاني ضربا بالشوم، وسددت له المتهمة الثالثة عدة طعنات بسلاح أبيض سكين ، فأحدثوا إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته، وذلك حال تواجد المتهمة الرابعة رفقتهم للشد من أزرهم.

وتبين من التحقيقات وسماع أقوال الشهود، وبسؤال " ن . ا . ع " 21 عاما ربة منزل، أفادت بوجود خلافات سابقة بين بين المتهمين والمجني عليه قبل ارتكاب الواقعة بفترة وجيزة، لاعتقادهم بتمييز والدهم للمجني عليه ماديا دونهم، وعلى أثر ذلك اتفقوا علي ارتكاب الواقعة.

و عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض علي النيابة العامة أحالتهم إلى محكمة جنايات الزقازيق، التي أصدرت حكمها بالسجن المشدد 15 سنة للمتهمين الأول والثاني والثالثة، وبراءة المتهمة الرابعة.