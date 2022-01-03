الإثنين 03 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

جامعة أسيوط تفتتح معرض «الحقيقة بأعيننا»

معرض الحقيقة بأعيننا
معرض "الحقيقة بأعيننا"

افتتح الدكتور أحمد المنشاوي، نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون الدراسات العليا والبحوث والمشرف علي كلية الفنون الجميلة، اليوم الإثنين، أعمال المعرض الفني للفرقة الثانية قسم التصوير بالكلية والذي جاء تحت عنوان "الحقيقة بأعيننا".

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جاء ذلك بحضور الدكتورة سحر بطرس، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد عبد الحكيم  وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد حلمي وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد ثابت بداري العميد السابق للكلية ورئيس قسم التصوير، والدكتور محسن عبد اللاه المدرس بقسم التصوير والمشرف علي المعرض، فضلا عن كوكبة من أعضاء هيئة التدريس من داخل الكلية وخارجها.

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وأبدى الدكتور أحمد المنشاوي، إعجابه باللوحات الفنية المعروضة من حيث الإبداع والأفكار والتصميم والألوان و التي تدل علي التميز و الرقي والإبداع، لافتًا إلى حرص إدارة الجامعة على تبني ودعم المواهب المتميزة من أبنائها الطلاب، وذلك بدور أعضاء هيئة التدريس في رعايتهم وتشجيعهم وحثهم على الابتكار والتميز.

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وأعرب “المنشاوي” عن سعادته بافتتاح معرض تصوير لوحات فنية من إنتاج الطلاب تميز بمواكبته للفن الحديث، حيث تأثر الطلاب في أعمالهم بالمدرسة السيريالية إحدي مدارس الفن التشكيلي الحديث.

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 ولفت إلى أهمية الموضوع الرئيسي الذي تناوله المعرض حيث عبر الطلاب عن قضايا العصر السياسية والاجتماعية من وجهة نظرهم، مثل سد النهضة وقضايا المرأة والشتات الفكري والصراعات النفسية والوجدانية.

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وحول تفاصيل المعرض، أوضحت الدكتورة سحر بطرس، أن المعرض تضمن حوالي 40 لوحة من إبداع طلاب الفرقة الثانية قسم تصوير والتي قاموا بتنفيذها للحصول علي درجات أعمال السنة الخاصة بالفصل الدراسي الأول، واستمع الدكتور المنشاوي لشرح مختصر من كل طالب عن لوحته  و كان لكل لوحة اسم خاص بها مثل خيالات واقعية، عقل ثائر، خيال الطبيعة، وهم الأحلام، طاقات مفقودة، ضمور فكري، نفوس منهكة، آلام وآمال، وصراع الخلود.

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ونوه بأن إدارة الجامعة تكفل لأبنائها حرية الإبداع و التعبير الفني في شتي صوره كما تواصل دعمها لمختلف المعارض التي تعكس إبداعهم الحقيقي، وتنشر أفكارهم المتطورة حرصًا على نشر الوعي الفني والثقافي بين أفرادها وارتقاءً بالذوق العام.

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تصوير اسيوط سد النهضه جامعة شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة الذوق العام وجهة نظر افتتاح معرض رئيس جامعة جامعة أسيوط الدكتور طارق الجمال الفن التشكيلي رئيس جامعة أسيوط هيئة التدريس خدمة المجتمع

رئيس التحرير

وائل لطفي

سنة التصنيع

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